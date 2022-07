Des del 16 de gener del 2023 serà obligatori reservar l’entrada a la ciutat italiana de Venècia (nord), que es convertirà en la primera del món a adoptar aquest sistema per al control del turisme de massa, han anunciat avui des del seu ajuntament.

«Es tracta d’un mètode segurament complex, que no obtindrà aplaudiments immediatament ni consens electoral, però posarà una pedra en el model turístic» del futur, va afirmar en una roda de premsa el regidor de Turisme, Simone Venturini.

Pagar una entrada d’entre 3 i 10 euros

A partir del 16 de gener, per entrar a l’emblemàtica ciutat dels canals, patrimoni de la humanitat, caldrà reservar mitjançant un sistema per internet disponible «un parell de mesos abans» i pagar una entrada que costarà un preu que variarà entre els tres i els 10 euros.

Per exemple, com passa amb trens o avions, si el turista reserva amb molta antelació, el preu serà més baix, perquè d’aquesta manera permetrà gestionar millor els fluxos turístics, va indicar per la seva banda el regidor de Pressupost, Michele Zuin.

La ciutat, va remarcar, «mai serà tancada» però s’establirà un nombre màxim de turistes que puguin entrar-hi cada dia i, en cas que se superi aquest límit, qui hi arribi haurà de pagar més, i això valdrà també per als passatgers dels enormes creuers.

El sistema de reserves i pagament d’entrades seguirà en tot cas en desenvolupament i supervisió contínua per a eventuals canvis o millores.

«Sent la primera ciutat del món a experimentar aquest sistema (...) seria arrogant creure que tot funcionarà perfectament amb un espetec de dits. Serà un procés millorable», va afirmar Venturini, que va avançar altres mesures per aturar el turisme massiu.

¿Qui no pagarà aquesta taxa?

Estarà exempt de reservar i pagar la taxa el turista que dormi a la ciutat, ja que ja paga la taxa de pernoctació diària als seus hotels (4,50 euros durant un màxim de cinc dies).

L’exempció també s’aplicarà a residents, treballadors de Venècia i de les seves illes petites, nascuts en ella, estudiants, propietaris d’immobles, nens de menys de sis anys, discapacitats i els seus acompanyants o els qui acudeixin als seus hospitals.

Tampoc pagaran els residents a la regió del Vèneto, assistents a esdeveniments esportius, administradors públics, autoritats en missió, voluntaris d’emergències o les Forces Armades.

Camí per garantir la seguretat

L’ajuntament introduirà un sistema de controladors i multes de fins a 300 euros per als qui no demostrin que tenen dret a l’exempció i per als qui hagin mentit per obtenir aquest avantatge.

«Recórrer i disfrutar d’aquesta ciutat serà més bonic si es reserva», va considerar Zuin, que va insistir que Venècia no es tancarà «mai» i a «ningú». «No volem fer caixa, només és un mètode d’incentiu i desincentiu per tenir uns fluxos més equitatius», va acabar.

Venècia ha emprès un camí per garantir la seguretat del seu únic patrimoni urbanístic, com la prohibició del pas dels grans creuers davant la seva delicada plaça de Sant Marc o posant en marxa el sistema de barreres que evita les inundacions amb l’arribada a la llacuna de les altes marees de l’Adriàtic.

Ara intentarà acotar el turisme que pateix des de fa dècades i que no ha fet més que créixer (5,5 milions d’arribades i gairebé 13 milions de pernoctacions el 2019, abans de la pandèmia), mentre la població autòctona del seu centre històric no deixa de caure, fins al voltant dels 50.000 habitants.