Diverses persones van morir o resultar ferides ahir diumenge a la tarda en un tiroteig en un centre comercial de Copenhaguen. Segons va explicar l’inspector en cap de la policia, Søren Thomassen, en una roda de premsa ahir al vespre, es va detenir un jove danès de 22 anys com a presumpte autor dels fets.

La detenció es va produir a prop de l’equipament.

Thomassen no va descartar el mòbil terrorista de l’atac i no va aclarir si creu que el detingut va actuar sol o amb la col·laboració d’altres persones, tot i que no n’hi ha proves.

L’emissora pública de Dinamarca, DR, va afirmar que hi ha almenys tres persones hospitalitzades arran de l’atac, que va tenir lloc al sud de la capital danesa, just davant d’un estadi on s’havia de celebrar aquest mateix diumenge un concert del britànic Harry Styles.

Els cossos de seguretat van acordonar la zona i van desplegar un important dispositiu al voltant del centre comercial.