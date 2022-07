El ministre d'Economia anglès, Rishi Sunak, i el de Salut, Sajid Javid, han anunciat aquest dimarts a la tarda, amb pocs minuts de diferència, que dimiteixen. L'anunci afebleix un executiu, el de Boris Johnson, que ja camina amb gran incertesa des que fa unes setmanes va superar de forma ajustada una moció de confiança al Parlament, amb bona part dels diputats 'tories' votant en contra del seu líder.

Aquella moció es va fer després dels escàndols que persegueixen Johnson per les festes que va fer a Downing Street en ple confinament, però per bé que va superar el tràngol polític, l'executiu no ha recuperat la confiança de l'electorat, i la dimissió avui de dos dels pesos pesants del seu gabinet poden significar una estocada de consideració.