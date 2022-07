Una falsa alarma de tiroteig ha provocat l’estampida de centenars de persones que assistien a Orlando (Florida) a un espectacle pirotècnic pel Dia de la Independència dels Estats Units, segons han informat mitjans locals.

Diverses persones han resultat ferides en el caos que s'ha produït als voltants del llac Eola, segons ha informat la policia d’Orlando, que fins a primera hora d’aquest dimarts seguia mirant d’esbrinar les raons dels fets i ajudant a resoldre problemes, com la gran quantitat d’objectes abandonats al lloc.

Están tan cagados en EEUU por las matanzas que confundieron los fuegos artificiales del 4 de julio con disparos de armas de fuego y salieron en estampida, muchos se arrojaron a un lago. Pasó en Orlando, Florida. Hay al menos 12 heridos. El país soñado. pic.twitter.com/s0IrHqJ44b — PERIODISTA DE PERÓN (@PERIODlSTAPERON) 5 de julio de 2022

Hores abans del tumult a Orlando s’havia produït un tiroteig a la localitat de Highland Park, a uns 40 quilòmetres de Chicago, durant una desfilada pel Dia de la Independència en què han mort almenys sis persones i «dotzenes» han resultat ferides de gravetat.

Confusió

«Fins aquest moment sembla que un soroll que es va produir durant l’espectacle de focs artificials va confondre alguns espectadors», ha assenyalat la policia d’Orlando en un missatge a Twitter. Segons la policia, «no s’ha informat de ferides de gravetat, sinó només d’algunes lleus que es van fer alguns espectadors en caure enmig de la commoció».

Enmig del caos la policia ha publicat un missatge a les xarxes socials advertint que no hi havia cap evidència de tiroteig al lloc on s'ha celebrat l’espectacle i demanant calma a la gent.

Diversos vídeos mostren com el pànic s'ha apoderat de la gent, que ha començat a córrer en totes direccions. «Hi havia milers de persones venint cap a mi, així que vam començar a córrer. I després, en un moment donat, la gent estava pressionant tant que ens vam deixar anar les mans i vaig entrar en pànic», ha dit al canal WESH d’Orlando Katie Chung, un dona que estava veient l’espectacle amb la família.

Passat l’ensurt, la policia ha hagut d’establir un punt de reunificació de familiars davant la quantitat de persones que van quedar separades dels membres de la família en el tumult. També s'han recollit en un lloc els nombrosos objectes abandonats perquè la gent hi pugui anar a buscar-los.