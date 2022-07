El degoteig de dimissions en el Govern britànic a causa dels escàndols que esquitxen Downing Street ha posat contra les cordes una vegada més el primer ministre, Boris Johnson, que ha sobreviscut a mil i una polèmiques. Tanmateix, el setge sobre Johnson cada vegada és més estret i compta amb menys aliats. Segons alguns mitjans britànics, el final del primer ministre és a prop i alguns titulars ja donen per acabada la partida: ‘Game over’, titula per exemple ‘The Times’.

Aquests són alguns dels escenaris que s’obren a partir d’ara:

1. Aferrar-se al poder

Alguns analistes afirmen que Johnson continuarà fent el que ha fet fins ara: aferrar-se al poder. «Sobreviure és la seva única prioritat», asseguren en un article els periodistes de ‘The Times’ Chris Smyth, Steven Swinford i Henry Zeffman. Segons expliquen en el seu text, algú pròxim a Johnson li va preguntar ahir a la nit si pensava dimitir i la seva resposta va ser un contundent «¡i una merda»! Si decideix continuar, no obstant, el primer ministre tindrà cada vegada més complicat governar.

2. Renúncia després de perdre més suports

Una altra de les opcions que podria prendre Johnson és presentar la seva dimissió quan s’adoni que ha perdut el suport de massa membres del seu partit i Gabinet, tot i que de moment no sembla que això hagi de passar. Així mateix, podria passar que més integrants de l’Executiu optin per llançar la tovallola i instin el primer ministre a fer el mateix. No obstant, alguns mitjans suggereixen que pesos pesants del Govern com la ministra d’Exteriors, Liz Tuss; el de Defensa, Ben Wallace, o el de Nivell de Vida, Vivenda i Comunitats, Michael Gove, li continuen sent fidels i podrien sostenir l’autoritat de Johnson.

3. Canviar les regles del joc

Els detractors de Johnson en el Partit Conservador compten amb un as a la màniga per forçar la sortida del primer ministre: canviar les regles del joc i tornar a plantejar una moció de censura interna. Segons les normes de la formació, només pot activar-se aquest mecanisme una vegada a l’any, per la qual cosa fins al juny del 2023 no s’hi podria tornar a recórrer després que el 6 de juny passat Johnson superés amb escàs marge una votació. Un grup de diputats ja està treballant en aquesta possible modificació del reglament.