Els quatre ministres principals del govern de Boris Johnson esperen el cap de l'executiu al número 10 de Downing Street per demanar-li que abandoni el càrrec, segons informa la BBC. Els 'tories' intenten tancar així la crisi que envolta la formació des que Johnson superés una qüestió de confiança amb els vots en contra de bona part dels representants conservadors al Parlament.

Esquitxat per escàndols com el 'Partygate', Johnson intenta aferrar-se al poder, però en les darreres hores li han plegat tres ministres i una trentena d'alts càrrecs. L'última polèmica ha estat la del nomenament del diputat Chris Pincher com a responsable de disciplina del grup parlamentari conservador tot i saber que havia estat investigat per abusos sexuals.