Les últimes hores no han sigut fàcils per al primer ministre britànic, Boris Johnson. Des de dimarts, un degoteig incessant de dimissions per part dels seus ministres i membres del Parlament el mantenen a la corda fluixa. El març d’aquest mateix any, el líder del partit conservador va superar una moció de censura interna, però els resultats van deixar clar el descontentament del 41% dels parlamentaris tories amb la seva gestió i els seus constants escàndols.

A l’espera del desenllaç, els següents candidats es perfilen per a un possible reemplaçament en cas que dimiteixi o sigui destituït pel seu partit.

LIZ TRUSS

La ministra d’Afers Exteriors és la favorita de les bases del Partit Conservador en el poder i ha encapçalat regularment les enquestes entre els membres del partit realitzades pel lloc web Conservative Home. Truss té una imatge pública molt cuidada i l’any passat va ser fotografiada en un tanc, evocant una famosa imatge de 1986 de la primera dona primer ministre britànica, Margaret Thatcher, captada en idèntic posat.

La ministra, de 46 anys, va passar els dos primers anys del mandat de Johnson com a secretària de Comerç Internacional, defensant el Brexit, i l’any passat va ser nomenada principal negociadora de la Gran Bretanya amb la Unió Europea. Truss va dir el dilluns que Johnson té el seu «suport al 100%» i va instar els seus col·legues a recolzar-lo.

JEREMY HUNT

L’exsecretari d’Exteriors de 55 anys va quedar en segon lloc després de Johnson en la contesa pel lideratge del 2019. Ha assegurat que si fos elegit com a primer ministre, la seva política oferiria un estil de lideratge més seriós i menys controvertit. En els últims dos anys, Hunt ha aprofitat la seva experiència com a exsecretari de Sanitat per presidir el comitè selecte de salut i no s’ha vist afectat per haver servit en el Govern actual.

A principis d’aquest any va dir que la seva ambició de convertir-se en primer ministre «no s’ha esvaït per complet» i va assegurar que va votar per destituir el líder conservador en la moció de censura que finalment Johnson va guanyar.

BEN WALLACE

El ministre de Defensa, Ben Wallace, de 52 anys, s’ha convertit en els últims mesos en el membre del Govern més popular en el si del Partit Conservador, segons Conservative Home, gràcies a la seva gestió de la crisi d’Ucraïna. Antic soldat, va servir a Irlanda del Nord, Alemanya, Xipre i l’Amèrica Central.

Va començar la seva carrera política com a membre de l’assemblea descentralitzada d’Escòcia el maig de 1999, abans de ser elegit per primera vegada al Parlament de Westminster el 2005. Va ser ministre de Seguretat des del 2016 fins a assumir el seu actual càrrec tres anys després, guanyant elogis pel paper del seu departament en l’evacuació de ciutadans britànics i aliats de l’Afganistan l’any passat, i l’enviament d’armes a Kíiv durant la recent guerra a Ucraïna.

RISHI SUNAK

Sunak, que va dimitir com a ministre d’Economia dimarts dient que «el públic espera amb raó que el Govern es condueixi de manera adequada, competent i seriosa», era fins a l’any passat el favorit per succeir Johnson.

Ha sigut elogiat per un paquet de rescat de l’economia durant la pandèmia de coronavirus, que incloïa un programa de conservació de llocs de treball que va evitar l’atur massiu. Però Sunak s’ha enfrontat a les crítiques per no donar prou ajudes per abordar el cost de la vida a les llars britàniques, per la condició de no domiciliada de la seva adinerada dona i per la multa que va rebre, juntament amb Johnson, per infringir les normes de tancament de la covid.

El seu pressupost d’impostos i despeses de l’any passat va posar la Gran Bretanya en camí de la seva pressió fiscal més elevada des de la dècada de 1950, fet que desmenteix les seves afirmacions que està a favor d’abaixar els impostos.

SAJID JAVID

Javid va ser el primer ministre del Gabinet que va dimitir en protesta per les acusacions que Johnson va enganyar l’opinió pública sobre el que sabia de les acusacions d’assetjament sexual contra un legislador conservador. Antic banquer i defensor del lliure mercat, Javid ha exercit diverses funcions en el Gabinet, l’última com a ministre de Sanitat. Aquesta no és la primera vegada que Javid dimiteix, el 2020 va dimitir com a ministre d’Economia de Johnson.

Fill de pares immigrants musulmans pakistanesos, és un admirador de la difunta primera ministra conservadora Margaret Thatcher.

NADHIM ZAHAWI

La història personal de Zahawi, exrefugiat de l’Iraq, que va arribar a la Gran Bretanya de petit el diferencia d’altres aspirants conservadors. L’acabat de nomenar ministre de Finances va impressionar quan la Gran Bretanya va tenir un dels desplegaments més ràpids de vacunació contra la covid al món.

Va ser cofundador de l’empresa d’enquestes YouGov abans d’entrar al Parlament el 2010. La seva última feina va ser com a secretari d’Educació. Zahawi va dir la setmana passada que seria un «privilegi» ser primer ministre en algun moment.

PENNY MORDAUNT

L’exsecretària de Defensa va ser acomiadada per Johnson quan aquest es va convertir en primer ministre després que ella recolzés el seu rival, Jeremy Hunt, durant l’última contesa pel lideratge. Mordaunt va ser una apassionada defensora de la sortida de la Unió Europea i va saltar als titulars nacionals per participar en un reality show de busseig. Actualment és ministra de Comerç, i ha qualificat de «vergonyosos» els escàndols que envolten Boris Johnson i les seves festes durant les restriccions per la pandèmia. Així mateix, ha dit que els votants volen veure «professionalitat i competència» al Govern.