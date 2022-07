Jornada de protestes caòtica a Sri Lanka. Milers de manifestants han irromput aquest dissabte a les residències oficials del president, Gotabaya Rajapaksa, i el primer ministre, Ranil Wickremesinghe, i han incendiat la casa privada d’aquest últim durant les manifestacions per la mala gestió de la greu crisi econòmica que castiga el país.

Hores abans, Wickremesinghe havia anunciat la seva renúncia i la formació d’un Govern d’unitat nacional, mentre que Rajapaksa es va veure obligat a abandonar el palau presidencial i a refugiar-se en un lloc segur, davant la impossibilitat de les forces antiavalots de controlar la multitud. Hores més tard, també ha presentat la renúncia al càrrec.

L’oficina del primer ministre ha afirmat en un comunicat que Wickremesinghe «està disposat» a acceptar la recomanació dels partits opositors, que durant una reunió convocada pel president del Parlament van exigir la seva dimissió i la de Rajapaksa.

Govern d’unitat nacional

L’oferta de formar un Govern amb presència de tots els partits polítics serviria per evitar que el país descendeixi en el caos mentre intenta obtenir un préstec del <strong>Fons Monetari Internacional</strong>(FMI), així com fer front a l’escassetat de combustible i aliments. «La distribució a tota l’illa de combustible ha de començar aquesta setmana, el director del Programa Mundial d’Aliments té pendent visitar el país aquesta setmana i l’informe de sostenibilitat del deute per al Fons Monetari Internacional serà finalitzat aviat», ha indicat l’oficina ministerial.

Tot ha començat quan centenars de manifestants han irromput a les residències oficials a Colombo del cap de l’Estat i el cap del Govern, així com a l’edifici de la Secretaria Presidencial.

Protestors taking a dip in the pool at President’s House. pic.twitter.com/7iUUlOcP6Z — DailyMirror (@Dailymirror_SL) 9 de julio de 2022

Bona part dels concentrats han arribat des d’altres zones del país illenc per marcar el tercer mes de protestes contínues per exigir la dimissió de Rajapaksa. El portaveu de l’Hospital Nacional de Colombo ha afirmat als mitjans de comunicació que almenys dotze persones han resultat ferides. Les cadenes de televisió locals han mostrat imatges de centenars de persones enfilant-se per les portes del palau presidencial, un edifici de l’època colonial, situat al costat del mar i símbol del poder a Sri Lanka. Alguns manifestants han transmès en directe a les xarxes socials vídeos que mostraven una multitud deambulant per l’interior del palau.

El país es troba sumit en una de les pitjors crisis econòmiques des de la seva independència el 1948, derivada de la minva de divises de reserves internacionals i d’un gran endeutament. La tensió i el descontentament van augmentar a l’illa a finals de març, quan les autoritats van imposar talls de llum de més de 13 hores, cosa que va portar la població a sortir als carrers per demanar la dimissió de l’Executiu de Sri Lanka.

Des d’aleshores, centenars de manifestants s’han instal·lat als voltants de la Secretaria Presidencial de Colombo i les protestes pacífiques al voltant de la nació illenca s’han tornat habituals, mentre les autoritats miraven d’arribar a un acord de rescat amb el Fons Monetari Internacional. Al maig, nou persones van morir i diversos centenars havien resultat ferides durant els disturbis al país. A l’abril, Sri Lanka es va declarar en suspensió de pagaments del deute extern de 51.000 milions de dòlars i va iniciar negociacions de rescat amb el Fons Monetari Internacional. D’acord amb les últimes dades, més de la meitat de les persones que viuen a les zones urbanes de Siri Lanka són pobres multidimensionals, una xifra que s’eleva a més del 80% a les zones rurals del país. L’economia del país està basada en l’exportació de matèries primeres, en particular del cautxú, el coco i les espècies. Amb 3.225 euros de PIB per càpita el 2021, es troba al lloc 124 d’un total de 196 en la classificació de països en ingressos per habitant.