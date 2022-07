Europa, amb Alemanya al capdavant, ha entrat aquest dilluns en un període de gran incertesa per la seva dependència de les importacions del gas rus, que a causa del conflicte a Ucraïna estan en caiguda constant i aviat podrien tallar-se completament. El gasoducte Nord Stream, que transporta gran part del gas rus als països europeus, ha deixat de funcionar per «tasques de manteniment». De moment només durant 10 dies, però sense que ningú, en el context de les tensions entre Rússia i Occident, pugui predir el que pot passar després.

El gegant rus Gazprom va començar dilluns al matí les tasques de manteniment al gasoducte Nord Stream 1, que transporta una gran part del gas que encara subministra a Alemanya i a altres països d’Europa occidental. «Nord Stream està aturat [...], això significa que el gas deixa de circular», va confirmar aquest dilluns a France Presse el ministeri alemany d’Economia.

«És una situació sense precedents, tot és possible», va reconèixer el cap de setmana el ministre d’Economia alemany, Robert Habeck, a la ràdio pública. «Hi ha nombrosos escenaris en què podríem veure’ns submergits en una situació d’emergència», va advertir dilluns el president de l’Agència Federal de Xarxes alemanya, Klaus Müller, a la televisió ZDF.

Menys subministrament a Itàlia

Gazprom, el gegant gasístic rus, argumentant un problema tècnic, ja va retallar les últimes setmanes en un 60% les entregues de gas a través de Nord Stream, una decisió denunciada com a «política» per Berlín. A altres països, com Polònia i Bugaria, els ha tallat el subministrament per complet i aquest dilluns ha anunciat la retallada en un terç del subministrament a Itàlia.

«Gazprom ha anunciat avui que subministrarà gas per un volum d’uns 21 milions de metres cúbic diaris, mentre que la mitjana dels últims dies era d’uns 32 milions», segons ha informat Eni, l’empresa italiana d’hidrocarburs. La majoria del gas rus que arriba a Itàlia passa per Ucraïna, a través del gasoducte TAG, però una petita part arriba a través de Nord Stream.

El govern alemany argumenta que, per raons tècniques, seria difícil per a Gazprom aturar tot el subministrament a través de Nord Stream, ja que el gas del jaciment siberià està «sota pressió» i no pot emmagatzemar-se per sempre. «No és com una aixeta d’aigua», va dir Habeck.

Des del començament de la guerra, Alemanya va tancar un altre gasoducte rus que havia d’entrar en funcionament –Nord Stream 2– i està fent esforços per reduir la seva dependència del combustible rus. Però aquesta dependència continua sent important: el 35% de les seves importacions de gas provenen de Rússia, contra el 55% abans de la guerra.

Plans de racionament

Les autoritats analitzen ja plans de racionament. La indústria química alemanya és particularment vulnerable perquè depèn fortament del gas. L’Associació de la Indústria Química (VCI, per les seves sigles en alemany) afirma que es prepara «per al pitjor». BASF, amb seu a Ludwigshafen (sud-oest), està pensant a imposar l’aturada parcial a una part dels treballadors si comença a faltar el gas rus.

La Cambra baixa alemanya, el Bundestag, ja va adoptar dijous un pla d’estalvi energètic: s’ha acabat la calefacció per sobre de 20 graus a l’hivern, i no hi haurà aigua calenta als lavabos individuals.

Però una paralització permanent del Nord Stream 1 no castigaria només la primera economia europea. Segons la pàgina web de Nord Stream, el gas que arriba a Alemanya, a la localitat de Lubmin, continua transportant-se també a Bèlgica, Dinamarca, França, la Gran Bretanya, els Països Baixos i altres països».

Una interrupció prolongada del subministrament agreujaria llavors la crisi energètica que ja es debat a Europa, amb preus a l’alça i el temor d’un hivern molt difícil.