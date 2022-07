El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha declarat parcialment admissible el recurs del gegant energètic rus Gazprom contra la directiva europea que amplia determinades normes del mercat interior de la Unió Europea a gasoductes de tercers països. La decisió del tribunal amb seu a Luxemburg anul·la així la del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE), que va declarar inadmissible el recurs al maig del 2020. Segons el TJUE, s'ha d'admetre parcialment perquè la directiva té "efectes directes en la situació jurídica" de Nord Stream 2 AG, la filial suïssa que s'encarrega de la planificació, construcció i explotació del Nord Stream 2, el projecte de gasoducte que va de Rússia a Alemanya.

Segons el tribunal, Nord Stream 2 AG es veu "individualment afectada per les condicions d'exempció o excepció modificades o afegides per la directiva de modificació, per la qual cosa el recurs d'anul·lació ha de declarar-se admissible dins dels límits d'aquesta afectació individual".

En el recurs, Gazprom acusava la Unió Europea d'haver adoptat noves disposicions amb l'objectiu de "perjudicar" i "desencoratjar" la posada en marxa del Nord Stream 2. Amb la decisió del TJUE, ara el recurs torna al TGUE.