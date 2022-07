A Joe Biden li creixen els nans. D’una banda, passa mínims històrics en popularitat com a president dels Estats Units. De l’altra, s’està dubtant severament que estigui en plenes facultats mentals a causa d’algunes relliscades que estan fent parlar molt. I per rematar-ho, hi ha el problema del seu fill Hunter Biden, que ha tornat a aparèixer obrint els telenotícies nord-americans per un vídeo en què apareix pesant droga que acabava de comprar amb una prostituta.

¿Como es posible que el tema de Hunter Biden no sea un BOM mundial? Hay de todo: Pedofilia, drogas, consumo ilícito, trata de blancas, prostitución, tráfico de influencias y todo esto con pruebas en videos, fotos, mensajes de texto, emails y demás... WTF?! https://t.co/IowKeJeJR6 — Carlos Infante (@carlosinfante97) 11 de julio de 2022 En el vídeo, que dura només uns segons, es pot veure el fill de Biden parlant amb una prostituta i li pregunta si li queda crac. El crac és generalment com s’anomena la base de la cocaïna que es disposa per ser fumada en comptes de ser esnifada. #EsNoticia Se filtra video donde aparece Hunter Biden, hijo del presidente Biden, pesando la cocaina que se consume. 😳 pic.twitter.com/4CaDhjvGP9 — Michel Caballero Palma (@MichelCaballero) 11 de julio de 2022 El vídeo s’ha fet viral i ja hi ha més de 300.000 tuits parlant sobre el tema. En el vídeo es veu clarament Hunter Biden fumant i pesant 21 grams de crac. Aquest és el norantè escàndol de Hunter Biden. El que va ser CEO de la companyia de gas d’Ucraïna ha protagonitzat múltiples escàndols des que va ‘perdre’ els seus portàtils i es van filtrar totes les seves dades a la xarxa. Així, hi ha qüestions realment horripilants sobre la seva figura: pederàstia, prostitució, infidelitat, tràfic de drogues...