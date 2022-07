L'expresident dels Estats Units, Donald Trump, va planejar l'assalt el Capitoli, però va intentar que la protesta semblés "espontània". Aquesta és la conclusió a què ha arribat el Comitè del 6 de gener, que investiga els fets que es van produir a l'edifici i que es van saldar amb cinc morts. Durant la setena sessió d'investigació celebrada aquest dimarts, la comissió ha revelat un tuit que Trump no va arribar a publicar i on l'expresident es mostrava disposat a liderar la marxa per interrompre l'acte que havia de certificar la victòria electoral de Biden. "Faré un gran discurs a les 10.00 h al sud de la Casa Blanca. Arribeu aviat, s'esperen grans masses. Després hi haurà una marxa al Capitoli. Parem el robatori!", va escriure.