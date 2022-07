Un tribunal de Tòquio ha condemnat membres de l’antiga directiva de l’elèctrica Tokyo Electric Power (TEPCO) amb el pagament de 13 bilions de iens (uns 94.680 milions d’euros) a un grup d’inversors per l’accident de Fukushima.

La d’aquest dimecres ha sigut la primera sentència que reconeix la responsabilitat civil de la llavors directiva de la propietària de la central, que va patir el fins ara segon pitjor accident atòmic de la història arran del terratrèmol i tsunami del març del 2011. Es tracta d’una de les indemnitzacions més grans concedides fins ara al país.

Els demandants, 48 accionistes de la companyia que van emprendre accions legals el 2012, havien demanat uns 22 bilions de iens (160.240 milions d’euros), també la més gran reclamada, al·legant que l’accident va provocar a l’empresa pèrdues massives pels treballs de desmantellament i les indemnitzacions als evacuats.

Quatre dels cinc exdirectius acusats per negligència en el judici van ser sentenciats a pagar la indemnització: els expresidents Tsunehisa Katsumata, de 82 anys, i Masataka Shimizu (78), i els exvicepresidents Ichiro Takekuro (76) i Sakae Muto (72).

Katsumata, Takekuro i Muto van ser absolts el 2019 en una altra causa en la qual se’ls acusava de no haver adoptat les mesures de seguretat prèvies necessàries per evitar una catàstrofe com l’ocorreguda, i que va provocar, entre d’altres, la mort de 44 persones després de ser evacuades d’un hospital i en va deixar 13 ferides més. Entre aquests s’hi incloïen empleats de la mateixa central Fukushima, així com membres de les Forces d’Autodefensa.

Alerta prèvia

Els dos judicis es van centrar fonamentalment en si la directiva podria haver previst un accident d’aquesta magnitud provocat per un tsunami de grans dimensions, tal com havia alertat un informe governamental anys enrere, que el tribunal va considerar que era prou confiable com per haver adoptat mesures més importants.

Segons la sentència del Tribunal de Districte de Tòquio, recollida per l’agència de notícies japonesa Kyodo, les contramesures adoptades per l’empresa «no tenien fonamentalment consciència de seguretat i sentit de la responsabilitat». Els advocats de TEPCO s’han abstingut de realitzar comentaris sobre la sentència, que encara podria ser recorreguda.

La resolució d’avui afecta un dels múltiples procediments judicials oberts contra la companyia operadora, els seus responsables o l’Estat, i la indemnització imposada se suma al cost multimilionari del desmantellament de la central i de les compensacions que l’empresa va acordar pagar després de l’accident a les desenes de milers de desplaçats per l’accident.