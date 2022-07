Twitter va oferir un tracte indulgent a Donald Trump per aprofitar-se del poder i influència que la presència de l’expresident dels Estats Units donava a la plataforma. Així ho va explicar aquest dimarts un exempleat de la companyia a la comissió de la Cambra de Representants que investiga la insurrecció violenta contra el Capitoli de Washington perpetrada el 6 de gener del 2021 per una turba d’acòlits trumpistes per intentar frenar per la força la certificació de la derrota presidencial del seu líder.

Sota condició d’anonimat, el testimoni ha confessat que la xarxa social va considerar endurir la seva política de moderació de continguts el setembre del 2020, quan Trump es va dirigir en un míting a la milícia neofeixista Proud Boys demanant als seus membres que «s’apartessin i esperessin». No obstant, la plataforma va permetre al magnat conservador seguir tuitejant missatges incendiaris i falses conspiracions sense cap restricció, i li va donar un tracte de favor especial. «Twitter es va delectar a saber que també eren el servei favorit i més utilitzat per l’expresident i va disfrutar de tenir aquest tipus de poder dins de l’ecosistema de les xarxes socials», ha explicat l’exempleat, membre de l’equip de moderació. Un d’aquests missatges va ser el que encoratjava els seus seguidors a participar en la protesta contra la seva derrota a les urnes, que va atribuir a una falsa conspiració de frau electoral rebutjada pels tribunals però que va calar entre el seu electorat més radical. «Sigueu allà, serà salvatge!», va tuitejar. La protesta va culminar en un assalt en el qual van morir cinc persones i que la comissió d’investigació veu un «intent de cop» per «enderrocar el Govern» en el qual Trump era en el centre. En les últimes hores s’ha sabut que fins i tot el seu assessor principal de campanya, Brad Parscale, el va culpar d’aquestes morts per «demanar una Guerra Civil». «La gent anava a morir» L’atac va forçar la directiva de Twitter a expulsar Trump i suspendre el seu compte de forma indefinida per temor que aquest utilitzés l’altaveu digital per encoratjar una nova acció violenta. Amb 88 milions de seguidors, Trump era una de les figures mundials més actives a la xarxa social. La companyia ha assegurat que «va prendre mesures sense precedents i va invertir recursos significatius per preparar-se i respondre a les amenaces que van sorgir» durant les eleccions presidencials nord-americanes del 2020, com el bloqueig de més de 70.000 comptes vinculats a la conspiranoia racista QAnon. La pressió de Donald Trump a la justícia per mentir: «Simplement digueu que [les eleccions] van ser corruptes i deixeu-nos la resta a mi i als congressistes republicans» No obstant, l’exempleat de Twitter assegura que la resposta va ser tardana. Ell i el seu equip van suplicar durant mesos a la direcció de la plataforma perquè endurissin la moderació de continguts, una cosa que va ser descartada. «Vam mirar de plantejar la realitat que si no fèiem cap intervenció en el que vaig veure que passava, la gent moririra», ha explicat. Múltiples veus han criticat que Twitter permetés a Trump continuar tuitejant com si res malgrat vulnerar reiteradament les normes de la plataforma, una cosa que en altres usuaris hauria desembocat en una suspensió molt abans. El cas de la xarxa social de l’ocell blau no és única. Facebook també va donar un tracte favorable a l’expresident que li va permetre incomplir les regles i difondre tot tipus de falses conspiracions abans de bloquejar el seu compte, amb 34 milions de seguidors.