Un error comú a l’analitzar Itàlia és pensar que les formacions polítiques en hores baixes són intranscendents i deixen d’influir sobre el futur del país. Aquesta és la paradoxa que enfronta –novament– aquest dijous Itàlia, ja que el Govern liderat per l’exbanquer Mario Draghi penja d’un fil davant la possibilitat que el Moviment 5 Estrelles (M5E), un partit immers des de fa temps en una aguda crisi existencial, abandoni la coalició. Una eventualitat que ja ha fet caure la borsa de Milà i ha disparat la prima de risc italiana.

La votació clau serà durant el dia d’avui al Senat. Allà el Govern té previst debatre un decret estudiat per entregar ajudes a famílies i empreses contra la inflació, i el M5S de Giuseppe Conte ha anunciat que s’hi absentarà. En cas de complir-se, això obriria les portes a una crisi política i que Draghi acudeixi al president italià, Sergio Mattarella, per presentar la seva dimissió com a cap de Govern.

La raó del cop de porta de Conte i el seu partit remet públicament a la seva queixa que les seves postures han sigut desateses dins de la coalició, entre les quals la seva oposició a enviar armes a Ucraïna. No obstant, el cert és que el moment coincideix amb la decisió de Luigi Di Maio, el ministre italià d’Exteriors i un dels fundadors de l’M5E, d’abandonar fa tres setmanes la formació. Això ha provocat una escissió que agreuja encara més la sagnia de consens que l’M5E experimenta des de fa uns quants anys, per les seves canviants postures i la seva decisió de pactar primer (el 2018) un Govern amb la ultranacionalista Lliga, donar suport després (el 2019) a una coalició amb el Partit Democràtic i, finalment, una altra (el 2021) amb Draghi com a cap de Govern.

«Hecatombe dels ‘grillini’»

Alguns sondejos recents reflecteixen la magnitud de l’hecatombe dels ‘grillini’. Segons una recent enquesta de l’Institut Dire-Tecnè, l’M5E aconseguiria en l’actualitat menys del 10% dels vots en cas d’eleccions, cosa que representa gairebé el 20% menys que fa tan sols quatre anys.

Per això les últimes hores estan sent frenètiques, amb diversos aliats del Govern de Draghi que estan intentant evitar la crisi tant sí com no, mentre que d’altres –com Forza Italia i la Lliga, també socis de Govern– han convocat reunions d’urgència per estudiar alternatives. Altres hipòtesis és que al Parlament es voti sense demanar la confiança, per guanyar un marge de temps i tenir així la possibilitat d’arribar a un acord amb Conte i l’M5E.

Pot ser que sigui massa tard, en paraules de Luigi Di Maio, el ministre ex ‘grillino’. «Els directius del M5S van planificar fa mesos obrir una crisi política per acabar amb el Govern de Draghi», ha dit Di Maio, a mitjans italians. «Creuen que en nou mesos de campanya electoral poden remuntar en els sondejos, però així condemnen el país a l’enfonsament econòmic i social», ha afegit, al referir-se al període de temps que s’estima per a la convocatòria de noves eleccions generals.

Aire electoral

Tot i que l’aire de campanya electoral ja és una realitat també entre les files dels progressistes. La decisió de l’M5E «ha canviat l’escenari polític», ha dit el cap del Partit Democràtic, Enrico Letta, parlant en un míting a Milà. «Si els altres partits se’n van [...] nosaltres estem a punt per preparar-nos per a aquesta campanya electoral», ha afegit.

Sigui com sigui, la situació recorda la maniobra de Matteo Renzi, líder del centrista Itàlia Viva —partit creat per ell després de sortir del Partit Democràtic—, que el gener del 2021 va retirar sobtadament el suport al Govern de Conte, cosa que llavors va portar al nomenament de Draghi com a primer ministre italià. La gran diferència és que els M5E no són avui numèricament imprescindibles perquè el Govern de Draghi tiri endavant, però tot i així el polític italià ha repetit en més d’una ocasió que no vol governar sense el seu suport. Un convenciment que potser només l’ancià president Mattarella pot esquerdar.