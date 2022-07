Una crisi difícil de resoldre. El centredreta, l’esquerra, els bisbes, i fins i tot la premsa italiana, sintetitzaven d’aquesta manera aquest divendres la delicadíssima situació política al país. Perquè l’esquerda dins de l’Executiu de Mario Draghi és tal que la possibilitat que es trobi un acord que no alteri l’actual Govern ja és fins i tot més que un camí costa amunt. Només sorpreses d’últim moment –mai impossibles a Roma– modificarien l’anunciat epíleg de la ruptura del mandat de Draghi, després de l’abrupta traïció del Moviment 5 Estrelles (M5E).

Per això la política italiana va viure una altra jornada de tensió i cridòria, dominada per les expectatives sobre les reunions de l’M5E, la formació que, fort de la seva antiga popularitat i per raons encara desconegudes, va boicotejar dijous en el Senat la permanència de Draghi en el poder, al retirar-li el suport en una votació de confiança sobre una llei d’ajudes contra la inflació. Però poc es va poder desenredar.

Giuseppe Conte, el líder de l’M5E i l’artífex públic de la crisi, es va convertir abans en l’objecte predestinat dels dards de la gairebé totalitat de l’espectre polític italià. «L’M5E es confirma el que sempre ha sigut: un mal per a la credibilitat de les institucions i un desastre per a la vida dels ciutadans italians. Obligar Draghi a dimitir és la seva última infàmia», ha sintetitzat finalment Matteo Renzi, el líder del centrista Itàlia Viva, al referir-se a les dimissions ja presentades pel mandatari italià i de moment congelades pel president de la República, Sergio Mattarella.

Compromís.

Tot i així, d’altres, encara esperançats que es trobi un compromís abans que Draghi parli davant el Parlament dimarts vinent o dimecres, han continuat a enviar missatges de suport i exercir pressió sobre l’excap del Banc Central Europeu (BCE). «Els italians encara esperen que Mario Draghi canviï d’opinió» sobre la seva intenció de dimitir, ha arribat a dir Antonio Tajani, el vicepresident de la centredretana Forza Italia. «Sense Draghi, Europa serà més pobra», ha afegit la ministra de la Família, la democristiana Elena Bonetti.

Però cap senyal en aquesta direcció ha arribat fins ara de l’interessat. Per contra, des de l’entorn de Draghi, es va fer arribar únicament la informació que «el president està tranquil», malgrat que entén «la gravetat» de l’ocorregut. Amb això, a mitja tarda de divendres, l’oficina de Draghi fins i tot va enviar la seva agenda amb l’única activitat pública programada per als pròxims dies: un viatge institucional dilluns a Algèria, com a part de les activitats per reduir la dependència del gas rus d’Itàlia. Això sí, el desplaçament va ser reduït a només un dia, en lloc de dos com inicialment estava previst, per a la seva prevista compareixença en el Parlament.

Embolic polític

I és que, en veritat, la nova crisi italiana ha deixat aquesta vegada fins i tot gelats els italians a peu de carrer. La raó és que l’embolic polític arriba en un moment complicat per a Itàlia, un país que encara té dificultats per trobar solucions a la crisi energètica provocada per la guerra a Ucraïna, pateix d’alces de les taxes d’interès sobre el seu deute, i ha de lidiar amb un greu augment de la inflació que està minvant el poder adquisitiu de les famílies italianes.

Fins i tot l’Església catòlica s’ha pronunciat, com sol fer en els moments polítics de particular estrès al país. «Mirem amb gran preocupació la situació política que s’està creant i que corre el risc d’encavalcar-se amb una etapa de crisi més general que està afectant de manera greu la vida de les persones i de les famílies», ha dit el cardenal Matteo Zuppi, el president dels bisbes italians. El perill més gran és que ara, una vegada més, Itàlia s’encamini cap a una llarga inestabilitat, amb les seves conseqüències a Europa.