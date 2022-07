La decisió del Tribunal Suprem de prohibir el dret a l’avortament als Estats Units ha desencadenat una batalla que ja està tenint conseqüències esgarrifoses. Aquest dimecres, la policia d’Ohio va detenir un home acusat de la <strong>violació </strong>d’una nena de 10 anys que es va veure obligada a viatjar a l’estat veí d’Indiana perquè el seu estat natal li va negar l’accés a la interrupció de l’embaràs, on està criminalitzada.

Els fets van passar el passat 12 de maig, abans del cop judicial a l’avortament, però va ser notificat a la policia el 22 de juny, quan es va iniciar la investigació. La menor i la seva família havien decidit avortar, però el seu embaràs era de sis setmanes i tres dies. Recolzat en la decisió del Suprem, Ohio va adoptar immediatament una llei que només permet l’avortament fins a la sisena setmana i es va aferrar a això per negar aquest dret.

La nena s’hauria vist forçada a tenir la criatura fruit de la seva violació si no fos perquè va decidir viatjar a la veïna Indiana per avortar. Tot i que aquest estat també prepara una llei per restringir el dret a l’avortament, en el moment en què es va practicar la interrupció de l’embaràs, el 30 de juny, encara no s’havia adoptat, cosa que fa que encara sigui legal.

El president Joe Biden va esmentar aquest dur cas per assenyalar les conseqüències socials que la decisió del Tribunal Suprem, en mans d’una majoria conservadora apuntalada per l’expresident <strong>Donald Trump</strong>, ja estan tenint sobre milions de dones als EUA. «Es va veure obligada a viatjar fora de l’estat, a Indiana, per intentar interrompre l’embaràs i potser salvar la vida», va lamentar el cap d’Estat. Després de la sentència, fins a 26 estats han restringit severament l’accés a l’avortament o s’espera que ho facin en els pròxims mesos.

Aquest cas va ser denunciat per primera vegada per l’‘Indianapolis Star’ l’1 de juliol, una setmana després que el Tribunal Suprem anul·lés el cas Roe contra Wade, el precedent legal que fins aleshores garantia el dret a l’avortament als EUA.

Detenció de l’autor

El detingut per la policia de la localitat de Columbus és Gershon Fuentes, de 27 anys, que ha admès als agents haver violat la menor. La premsa local ha informat que les mostres de saliva de l’agressor estan sent comparades amb l’ADN extret per la clínica d’avortaments d’Indiana a la qual va anar la nena. El sospitós està detingut a la presó del comtat de Franklin amb una fiança de dos milions de dòlars i, si és considerat culpable, podria ser sentenciat a cadena perpètua. Segons els fiscals, la nena podria ser que tingués nou anys quan va ser agredida.

Polítics republicans i mitjans conservadors com Fox News van acusar llavors Biden d’inventar-se el cas. Després de conèixer-se la detenció de l’autor de la violació han optat per eliminar els tuits on feien aquestes falses acusacions o per canviar la narrativa per assenyalar que el culpable de l’atac és un home migrant que va entrar al país de forma il·legal.

Doctora investigada

El cas no acaba aquí. I és que, poques hores després de conèixer-se la detenció de Fuentes, el fiscal general d’Indiana va posar en el centre de la polèmica la ginecòloga i obstetra Caitlin Bernard, dubtant de si havia informat de l’avortament les autoritats, com requereix la llei d’aquest estat. «Estem reunint les proves mentre parlem i lluitarem contra això fins al final, incloent-hi la recerca de la seva llicència, si no va informar-ne», va explicar a la Fox el republicà Todd Rokita, suggerint que la metge podria arribar a enfrontar-se a una «acusació criminal».

Indiana AG now says they are looking into the doctor pic.twitter.com/MMFsvBRRXs — Acyn (@Acyn) 13 de julio de 2022

Dijous es va saber que la doctora acusada sí que va informar les autoritats estatals de la interrupció de l’embaràs i en el termini requerit, segons registres obtinguts per ‘The Washington Post’. L’advocada de la metge, Kathleen DeLaney, va defensar la seva clienta en un comunicat als mitjans de comunicació en què va remarcar estar «considerant emprendre accions legals contra els qui l’han difamat, inclòs el fiscal general d’Indiana».