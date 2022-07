L’Exèrcit d’Alliberament Sahrauí ha llançat aquest dissabte un «atac massiu amb míssils» contra diverses localitzacions en què es trobaven tropes marroquines, al nord i sud-est del Sàhara Occidental.

Els comandos de l’Exèrcit sahrauí han «neutralitzat una sèrie de punts» militars pertanyents al Marroc, de manera que en l’última jornada, «almenys cinc atrinxeraments marroquins han sigut abatuts i «dos punts d’alerta més del mur han sigut neutralitzats», ha informat el portal EC Sahrauí.

Segons el comunicat de guerra emès pel Ministeri de Defensa Nacional, al qual ha tingut accés l’esmentat mitjà, les unitats de l’Exèrcit sahrauí han causat «innombrables pèrdues de vides i equips entre les files de l’Exèrcit marroquí».

Els informes de la cartera de Defensa, en les últimes jornades el Sàhara Occidental té una ofensiva oberta a Mahbes, al nord-oest, localitat ocupada pel Marroc i pròxima a la frontera amb Mauritània i Algèria.

Als territoris de Mahbes hi són els llocs on més bombardejos s’han registrat aquests dies. No obstant, les forces sahrauís han llançat una ofensiva contra la regió de Fàrsia, al nord, i Guelta Zemur, al centre. Guelta Zemur és un territori protegit i vigilat per les forces marroquines per la riquesa de recursos de la zona, principalment pesca i fosfats.

Els mitjans sahrauís recorden que la guerra continua «per 20è mes consecutiu, i s'estén a un total de 170 àrees, a causa de la violació de l’alto el foc el novembre del 2020, per la qual es va reprendre el conflicte.

El president de l’autoproclamada República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) i líder del Front Polisario, Brahim Gali, va publicar el novembre de fa dos anys un decret presidencial en el qual anunciava el final del compromís amb l’alto el foc firmat entre el Front Polisario i el Marroc el 1991.

L’origen de la disputa va ser una carretera construïda pel Marroc per facilitar el trànsit cap a Mauritània, tot i que el Polisario va considerar que es tractava d’una infraestructura il·legal en virtut de l’acord d’alto el foc de 1991.

La colònia espanyola del Sàhara va ser ocupada el 1975 pel Marroc i Mauritània després dels Acords Tripartits, firmats el 14 de novembre de 1975, que cedien la sobirania del Sàhara espanyol a aquests dos països.

Després d’una breu guerra, el Front Polisario va expulsar Mauritània i va firmar la pau i el reconeixement mutu amb les seves milícies a les portes de Nouakchott, però el Marroc va consolidar el control sobre el territori i milers de sahrauís van fugir de la salvatge repressió.

El 1991 es va firmar un alto el foc entre totes dues parts, que es comprometien a la celebració d’un referèndum d’autodeterminació organitzat per la Missió de les Nacions Unides per al Referèndum al Sàhara Occidental, però des d’aleshores les disputes sobre el cens per a la votació –el Marroc vol que hi votin els colons marroquins– han impedit la consulta.