Bangladesh ha anunciat l’aplicació de restriccions energètiques i el tancament de centrals elèctriques en resposta a la pujada dels preus del combustible. El portaveu del Ministeri d’Energia, Aslam Uddin, ha dit que els preus internacionals del combustible s’han disparat des de la invasió russa d’Ucraïna, cosa que ha portat Bangladesh a tancar plantes de dièsel i a mantenir inactives algunes centrals elèctriques de gas.

El Govern també ha ordenat talls de llum programats de fins a dues hores al dia i el tancament dels comerços després de les 20.00 hores. «Es tallaran les connexions elèctriques de les botigues i centres comercials si incompleixen» l’ordre, ha dit Uddin.

El portaveu també ha anunciat que ha demanat a les desenes de milers de mesquites del país que facin funcionar els aparells d’aire condicionat només durant les cinc oracions diàries.

Tawfiq-e-Elahi Chowdhury, assessor del primer ministre en matèria d’energia, va instar dilluns els ciutadans a estalviar energia i va parlar de la possibilitat que els funcionaris utilitzin un cotxe compartit, redueixin les hores d’oficina i facin reunions en línia.

Mala decisió

Ahsan H Mansur, ex alt funcionari del Fons Monetari Internacional (FMI), ha dit que les restriccions a l’electricitat no són la solució correcta al problema econòmic, que s’ha vist agreujat per la caiguda del valor de la moneda del país, el taka, davant el dòlar. «És un problema de balança de pagaments. És manejable. Però el Govern hauria d’augmentar els preus de l’energia en lloc de racionar-la», ha explicat.

El principal partit de l’oposició, el Partit Nacionalista de Bangladesh, ha dit que les restriccions energètiques mostren que «el país està en una crisi econòmica» i ha culpat la despesa del Govern.