L’oficina europea de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va advertir dimarts d’una tardor i d’un hivern «difícils» davant l’augment de casos de la covid-19 i el relaxament de les mesures de vigilància.

L’organisme va apressar els països a abordar «amb urgència les bretxes en el monitoratge i la resposta a la pandèmia per evitar morts evitables».

En un comunicat, el director regional de l’OMS per a Europa, Hans Kluge, va dir que la situació actual era «similar a la de l’estiu passat». Ara bé, «aquesta vegada, l’onada de la covid-19 està sent impulsada per subllinatges de la variant òmicron», va afegir.

El ràpid augment dels casos, junt amb «un relaxament de la vigilància» ha portat a l’organització a «pronosticar una tardor i un hivern que seran un desafiament a la regió europea».

L’OMS també va apressar a posar en marxa una estratègia de la covid-19 durant aquesta temporada «per ajudar a preparar les pròximes onades d’infecció».

«Esperar per actuar a la tardor serà massa tard», va remarcar l’expert.

Segons Kluge, el nombre de noves infeccions a la regió d’Europa de l’OMS –que inclou 53 països– s’ha multiplicat per tres en les últimes sis setmanes.

Si bé les taxes d’hospitalització es van duplicar en el mateix període, les admissions a les unitats de cures intensives (uci) «fins ara s’han mantingut relativament baixes».

Amb tot, prop de 3.000 persones moren encara per la covid-19 a Europa cada setmana, va remarcar.