Tres polítics, entre ells l’actual president interí de Sri Lanka i ex primer ministre Ranil Wickremesinghe, van presentar aquest dimarts la seva candidatura a la presidència del país, que serà decidida demà en una votació secreta al Parlament després de l’abandonament del càrrec i la sortida del país de l’ex cap de l’Estat Gotabaya Rajapaksa. A més de Wickremesinghe, el parlamentari Dullas Alahapperuma del Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), la formació del deposat Rajapaksa, i Anura Kumara Dissanayake de la coalició esquerrana NPP es disputaran la presidència del país, va informar el Parlament.

La votació, que es portarà a terme de manera secreta pels 225 legisladors que integren el Parlament singalès, tindrà lloc demà a les 10.00 hora local (4.00 GMT).

Un dels favorits a les eleccions, el líder opositor Sajith Premadasa, va anunciar per sorpresa aquest matí que no presentaria la seva candidatura i va mostrar el seu suport per Alahapperuma, recolzat per una facció del SLPP mentre que un altre bàndol d’aquest partit sosté Wickremesinghe. «Pel bé del meu país que estimo i la gent que estimo, retiro la meva candidatura al lloc de president», va dir Premadasa a Twitter. L’opositor va afegir que la seva formació política, el Samagi Jana Balawegaya (SJB), i la nostra aliança, i els nostres companys de l’oposició, treballaran per la victòria de Dullas [Alahapperuma]».

L’elecció de demà arriba després de l’abandonament del càrrec i la sortida del país de l’ex cap de l’Estat Gotabaya Rajapaksa entre massives manifestacions. Wickremesinghe, primer ministre sota Rajapaksa i elevat a president interí després de la sortida del dirigent, va decretar ahir un criticat estat d’emergència.

El país illenc pateix des de fa mesos escassetat de medicaments, aliments i combustible, provocada en part pel gran endeutament, errades polítiques governamentals, i l’impacte dels atemptats de Pasqua i la pandèmia en el turisme. Aquesta situació va donar lloc a protestes per tota l’illa des de finals de març, quan milers de persones van començar a sortir als carrers per demanar la dimissió de Rajapaksa per la seva gestió de la crisi econòmica. El 9 de juliol, centenars de manifestants van irrompre en les residències oficials de Rajapaksa i de Wickremesinghe, obligant aquests a fugir i a anunciar la seva dimissió. Un anunci amb què, però, només Rajapaksa va seguir endavant al renunciar al seu càrrec com a cap d’Estat divendres passat des de Singapur, on havia arribat un dia abans procedent de les Maldives, després de fugir dimecres de Sri Lanka.