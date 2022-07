Disset membres demòcrates del Congrés dels Estats Units van ser arrestats aquest dimarts durant una <strong>manifestació pel dret a l’avortament</strong> davant el Tribunal Suprem, on protestaven per la decisió de l’ens judicial de suprimir l’antecedent legal que permetia l’avortament al país. La Policia del Capitoli dels Estats Units va portar a terme un total de 35 arrestos per «aglomeració, obstrucció o incomoditat», entre els quals s’inclouen 17 membres del congrés, com la demòcrata Alexandria Ocasio-Cortez, segons han informat fonts policials a Twitter.

«Hem arrestat un total de 35 persones per aglomeració, obstrucció o incomoditat [...] Aquest número inclou 17 membres del Congrés», va informar la Policia del Capitoli, que va detallar que les detencions van començar després que es fessin fins a tres advertències perquè abandonessin el carrer. La cadena NBC ha detallat que altres de les legisladores demòcrates arrestades són Carolyn Maloney, Ilhan Omar, Cori Bush, Veronica Escobar, Jackie Speier, Barbara Lee i Ayanna Pressley. Els congressistes van justificar la seva protesta assegurant que estaven participant en un acte de desobediència civil.

«No hi ha democràcia si les dones no tenen control sobre els propis cossos i decisions sobre la seva pròpia salut, inclosa la cura reproductiva», va expressar Maloney, que és representant de Nova York, en un comunicat a què ha tingut accés la cadena nord-americana CBS. «Tinc el privilegi de representar un estat on es respecten i es protegeixen els drets reproductius; el mínim que puc fer és arriscar el meu cos pels 33 milions de dones que corren el risc de perdre els seus drets», va afegir la congressista, al·legant que l’objectiu del Partit Republicà i dels «extremistes de dreta» és el d’«instituir una prohibició nacional de l’avortament».

El Tribunal Suprem dels Estats Units va revocar el passat 24 de juny el precedent legal que permetia l’avortament al país, Roe contra Wade, que s’utilitzava des del 1973. Des d’aleshores, els demòcrates han anunciat la seva intenció de consagrar com a llei el dret a l’avortament, tot i que aquesta mesura no té el suport al Senat amb la composició actual. Malgrat tot, l’Administració Biden ha aprovat recentment algunes mesures per facilitar l’accés a medicació per interrompre l’embaràs i el desplaçament a estats on sí que es faci aquesta pràctica per a les dones que així ho sol·licitin.