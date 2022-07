La Unió Europea va incloure l’alcalde de Moscou, la banda de motards Llops Nocturns, pròxima al Kremlin, el banc Sberbank, el director executiu de la metal·lúrgica UMMC i reclutadors de mercenaris sirians entre els sancionats al seu últim paquet de mesures restrictives per l’agressió russa a Ucraïna. En total, 54 individus i 10 entitats passen a engrossir la llista de castigats amb la congelació dels seus béns en territori comunitari i la prohibició de viatjar-hi, que inclou ja més de 1.200 persones i més d’un centenar d’entitats.

«Afegim a la llista un altre important banc rus, Sberbank, i evitem que porti a terme transaccions fora de Rússia. A més hi estem afegint més individus implicats en l’agressió no provocada de Rússia contra Ucraïna, com càrrecs militars, el club de motards Llops Nocturns i actors de desinformació», va dir aquest divendres en un comunicat l’alt representant de la UE per a Afers Exteriors, Josep Borrell.

Entre els càrrecs polítics sancionats destaca l’alcalde de Moscou, Serguei Sobianin, que manté estrets vincles amb el president rus, Valdímir Putin, i va ser vice primer ministre del país en el seu Gabinet entre el 2008 i el 2010, segons assenyala la UE a la llista publicada al butlletí oficial. També hi figuren membres dels parlaments regionals russos, així com dirigents imposats per Moscou a les zones ocupades de l’est d’Ucraïna, com els responsables de les regions de Zaporíjia i Berdiansk, o els denominats alcaldes de Mariúpol, Kherson i Enerhodar.

Transport il·legal de nens

S’imposaran, així mateix restriccions a Andrei Removitx Belousov, vice primer ministre primer de la Federació de Rússia i íntim de Putin, al primer director adjunt del FSB, el servei secret rus, Serguei Borissovitx Korolev, i a la comissària per als drets del nen russa, Maria Alexeievna Lvova-Belova, per estar implicada en el transport il·legal de nens ucraïnesos a Rússia i la seva adopció per famílies russes.

Els Vint-i-set han inclòs, a més, entre els sancionats el club moter nacionalista Llops Nocturns, inclosos el seu president, molt pròxim a Putin, i el responsable del capítol europeu que té la seva seu a Eslovàquia. Consideren que aquest grup «ha participat activament en l’agressió militar russa contra Ucraïna», recolzant públicament l’annexió de Crimea el 2014 i la guerra el 2022, difonent propaganda prorussa i fins i tot lluitant sobre el terreny.

En l’àmbit empresarial, la UE inclou entre les entitats sancionades a Sberbank, que veurà congelats els seus actius a la UE després d’haver quedat ja fora del sistema SWIFT, i entre els individus a Andrei Anatolievitx Kozitsin, confundador i director executiu d’Ural Mining Metallurgical Company (UMMC), una de les productores russes més grans de matèries primeres com ara coure, zinc, carbó, or i plata.