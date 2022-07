Austin, capital de Texas (EUA), va aprovar aquest dijous una resolució per protegir el dret a avortar en un estat amb un veto total a aquest procediment, després de la sentència al juny del Tribunal Suprem del país contra aquest dret.

A la seva pàgina web, el Consell Municipal d’Austin va anunciar que havia aprovat una resolució en què «afirma el compromís de la ciutat amb la protecció del dret dels individus a adoptar les seves pròpies decisions de salut reproductiva».

La iniciativa també limita l’ús de fons locals en les tasques de recol·lecció de dades sobre avortaments, i elimina com a prioritat l’aplicació de lleis penals contra aquests procediments.

Malgrat que la resolució no exigeix als cossos de seguretat d’Austin que segueixin el protocol per despenalitzar l’avortament, un portaveu del Departament de Policia local i el fiscal de districte del comtat de Travis, on és la ciutat, van dir que seguirien les recomanacions d’aquesta decisió abans que fos aprovada.

L’urbs també ha donat el vistiplau a la utilització de fons per informar els seus ciutadans sobre les opcions que tenen per evitar embarassos, com les vasectomies.

Texas és actualment un dels estats del país on hi ha un veto total a l’avortament després que el Tribunal Suprem dels EUA revoqués la protecció legal a aquest procediment, vigent des del 1973 gràcies a la sentència en el cas Roe contra Wade.

El text de la resolució d’Austin recorda que el governador de Texas, el republicà Greg Abbott, va firmar el juny del 2021 una llei que tipifica l’avortament com un delicte, amb sentències d’entre 10 i 99 anys de presó; que no contempla excepcions en cas de violació o incest i que estava dissenyada per entrar en vigor tan aviat com el Suprem derogués aquest dret. Efe

ssa/pamp/eat