Un tribunal de Louisiana (EUA) va emetre aquest dijous una ordre temporal que bloqueja la prohibició a l’avortament en aquest estat, mentre es resol una demanda imposada per organitzacions que defensen aquest dret.

Així ho va assenyalar el Centre de Drets Reproductius en un comunicat en què va explicar que amb aquesta mesura «les clíniques abortives a l’estat podran continuar oferint serveis abortius mentre el cas contra el veto es desenvolupa».

L’ordre emesa pel jutge Donald Johnson, a Baton Rouge (Louisiana), es produeix en resposta a una llei que prohibeix l’avortament en aquest estat i que va entrar en vigor després que el Tribunal Suprem del país revoqués aquest dret a finals de juny.

És la segona vegada aquest mes que una ordre judicial bloqueja aquesta prohibició, que ja va ser paralitzada fa dues setmanes per una jutge, tot i que més tard una altra magistrada la va desbloquejar.

La il·legalització de l’avortament implicaria el tancament immediat de les tres clíniques de Louisiana que ofereixen serveis per interrompre l’embaràs i que estan ubicades a les ciutats de Nova Orleans, Baton Rouge i Shreveport.

El governador de Louisiana, el demòcrata John Bel Edwards, recolza la prohibició de l’avortament malgrat que el seu partit i el president dels Estats Units, Joe Biden, defensen aquest dret reproductiu a nivell federal.

El Tribunal Suprem dels EUA, de majoria conservadora, va suprimir el 24 de juny el dret constitucional a l’avortament, vigent arreu del país des de 1973, desencadenant una onada d’il·legalitzacions en la meitat més conservadora del país.

Organitzacions defensores d’aquest dret han emprès batalles legals en estats com Louisiana, Utah, Texas i Florida per intentar frenar, tot i que sigui de manera temporal, aquestes prohibicions.

Biden va firmar la setmana passada una ordre executiva per assegurar que les dones puguin travessar les fronteres entre estats per anar a avortar on sigui legal.

Aquesta política té, però, un abast limitat, ja que l’única manera de blindar el dret a l’avortament arreu del país és mitjançant una llei al Congrés, on els demòcrates no compten amb una majoria suficient.