El Govern d’Ucraïna ha informat avui dissabte d’un atac amb míssils perpetrat en les últimes hores per les tropes russes sobre el port d’Odessa. En un comunicat oficial difós per les xarxes socials, l’executiu de Kíiv ha assenyalat que les forces de defensa aèria ucraïnesa han fet caure dos míssils creuer Kalibr . «Dos més han impactat en la infraestructura portuària», ha confirmat Serhí Bratxuk, un portaveu de la regió d’Odessa.

Aquesta agressió militar es produeix un dia després que Moscou i Kíiv segellessin un acord per reprendre les exportacions de gra ucraïnès bloquejades per la guerra. El pacte, acordat amb la intermediació de les Nacions Unides i el Govern de Turquia, assenyala el port d’Odessa com un dels punts d’exportació de les esmentades matèries primeres.

Escopir a la cara

En aquest sentit, el Govern de Zelenski ha acusat Rússia d’«escopir a la cara» l’ONU i Turquia per l’agressió militar contra l’embarcador ucraïnès del mar Negre. «És un atac de Vladímir Putin al secretari general de l’ONU, António Guterres, i el president turc, Recep Tayyip Erdogan», diu el comunicat emès pel portaveu del Ministeri d’Afers Estrangers, Oleg Nikolenko, en què assenyala que Rússia haurà d’assumir «tota la responsabilitat» si es trenca l’acord d’exportació.

L’acord auspiciat per Ankara i les Nacions Unides inclou un corredor marítim per alleujar la crisi alimentària provocada pel bloqueig rus als ports ucraïnesos del mar Negre. En concret, permetrà que vaixells de càrrega puguin exportar des de 3 ports ucraïnesos –els d’Odessa, Pivdenni i Txornomorsk– al voltant de 22 milions de tones de blat, blat de moro i altres cereals emmagatzemats de sitges.

L’acord, firmat a Turquia pel ministre de Defensa de Rússia, Serguei Xoigú, i el ministre d’Infraestructures d’Ucraïna, Oleksandr Kubrakov, en presència de Guterres, comprometia totes dues parts a suspendre qualsevol atac contra els barcos o els ports que participin en aquestes exportacions.

Països africans

Precisament, el president de Sud-àfrica, Cyril Ramaphosa, i el de Costa d’Ivori, Alassane Ouattara, havien celebrat en les últimes hores la represa de les exportacions de gra ucraïnès. «La nostra contínua dependència de quantitats massives de grans d’aquesta part del món s’ha de veure com un risc i un perill real per als 1.300 milions d’habitants dels països africans. Per tant, hem d’utilitzar aquest conflicte com un toc d’atenció», ha indicat Ramaphosa en una conferència de premsa a Pretòria, recollida per la BBC.

El president sud-africà ha assenyalat que el bloqueig de cereals als ports ucraïnesos ha obligat els països africans a repensar el subministrament d’aliments a causa de l’alta dependència d’importacions. Per la seva banda, Ouattara s’ha declarat complagut de veure que el president rus, Vladímir Putin, havia accedit a firmar l’esmentat acord. «També li vaig indicar al president Zelenski que volia que el subministrament es convertís en una prioritat per al continent africà, a causa de la fragilitat de les seves economies i la situació social a molts països», ha afegit el president ivorià.