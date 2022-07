Després que dissabte el Kremlin filtrés un desmentiment a través del Ministeri de Defensa de Turquia, avui diumenge una portaveu del Ministeri d’Exteriors de Rússia, Maria Zakhàrova, ha confirmat que Rússia va llançar un atac amb míssils contra el port d’Odessa, protegit en virtut de l’acord d’Istanbul assolit divendres per reprendre les exportacions de gra, però ha puntualitzat que anava destinat contra un objectiu militar.

«Míssils Kalibr han destruït la infraestructura militar del port d’Odessa», ha fet saber Zakhàrova en el seu compte de Telegram, en què ha explicat que els atacs anaven destinats contra un «barco militar ucraïnès», que va ser atacat en aquest bombardeig «d’alta precisió».

L’atac contra el port d’Odessa va ser rebut entre la preocupació de Turquia, garant de l’acord, i la condemna dels Estats Units, la Unió Europea, les Nacions Unides i la mateixa Ucraïna, que va denunciar el llançament d’almenys quatre míssils Kalibr, dos dels quals van acabar impactant a les instal·lacions portuàries.

En virtut de l’acord, una coalició de personal turc, ucraïnès i de l’ONU supervisarà la càrrega de grans en els vaixells als ports ucraïnesos d’Odessa, Txernomosk i Pivdenii, abans de navegar per una ruta planificada prèviament a través del mar Negre.

Els barcos creuaran el mar Negre cap a l’estret del Bòsfor, a Turquia, on s’establirà un centre de coordinació conjunt a Istanbul, que inclou representants de l’ONU, Ucraïna, Rússia i Turquia. Així mateix, aquest centre serà l’encarregat d’examinar els barcos que entrin a Ucraïna per garantir que no portin armes o material de combat.