Les tropes ucraïneses estan avançant cap a Kherson, segons declaracions del president del país, Volodímir Zelenski, sobre la situació en aquesta regió del sud-est del país, sota control rus des de l’inici de la invasió. «Els ocupants miren de controlar la zona. Però l’exèrcit ucraïnès avança etapa a etapa a la regió», ha afirmat el líder ucraïnès en un missatge difós per vídeo.

L’Institut Americà per a l’Estudi de la Guerra (ISW) advertia ja aquest dissabte de l’avanç de les forces ucraïneses sobre determinats assentaments de la regió, tot i que aparentment les autoritats locals han demanat a la població que no en donin dades per no alterar l’estratègia militar.

D’acord amb aquest Institut, citat pel portal Ukrinform, la resistència ucraïnesa a la regió ha aconseguit repel·lir diversos atacs russos en un nombre indeterminat de llogarets de Kherson. Això indicaria, segons aquest mitjà, que les tropes ucraïneses estan llançant ofensives locals al llarg de la línia del front.

El portal Ukrinform informa així mateix, citant fonts ucraïneses, que les tropes russes estan mirant de recuperar els ponts fets malbé per assegurar-se’n l’arribada dels subministraments i vehicles blindats pesants que necessiten. La situació és de precarietat, ja que els especialistes locals defugen participar en aquests treballs o ho fan només a punta de pistola.

L’Alt Comandament de l’Exèrcit ucraïnès va afirmar divendres passat que l’exèrcit rus estava utilitzant unitats de reserva per defensar les posicions ocupades al sud d’Ucraïna i evitar el contraatac de l’exèrcit ucraïnès.

Nous atacs

Les autoritats ucraïneses han informat així mateix de nous atac sobre la regió de Mikolaiv, a l’est del país, que haurien provocat aquesta nit dos morts i cinc ferits, segons Ukrinform.

Les tropes russes van llançar quatre míssils que van afectar diverses zones residencials, on es van produir aquestes víctimes, d’acord amb les informacions de l’autoritat regional, citades per aquest portal. L’avaluació concreta de damnificats i danys materials està encara en curs, afegeix aquesta font.

Fonts militars ucraïneses afirmen, així mateix, que segueixen els intensos combats a la regió de Sumi, al nord del país, on s’han registrat al llarg de dissabte i fins avui a la matinada una dotzena d’atacs.

A Donetsk, a l’est del país, dues escoles van quedar destruïdes pel foc d’artilleria rus, mentre que una escola bressol va quedar seriosament feta malbé, segons les autoritats regionals.