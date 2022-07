Era una gesta destinada a uns quants valents i destacats alpinistes, però el que era impensable va passar: l’Everest va patir un col·lapse turístic el 2012. Llavors, els experts van alertar de l’alt risc d’accidents si es continuaven massificant els cims més alts i perilloses del món. Sigui com sigui, l’home va tornar a ensopegar amb la mateixa pedra i més de 200 escaladors van formar una cua llarguíssima durant hores mirant de pujar al cim de 8.848 metres el 2019, superant així el rècord d’ascensos en una jornada. Més enllà del col·lapse i d’unes fotografies històriques, impressionants i dantesques a parts iguals, els experts van tornar a alertar d’un altre perill: la deriva comercial d’un prodigi natural. En canvi, els xerpes del Nepal van veure un filó i han copiat el negoci al K2, de 8.611 metres.

Aquest 22 de juliol, 145 persones van arribar al cim del K2. Això són més persones que les que ho van aconseguir entre 1954, quan Achille Compagnoni i Lino Lacedelli es van convertir en els primers a fer-ho, i 1996. La massificació turística dels vuit mil és evident. Tant, que l’orina de milers d’escaladors de l’Everest està fonent una glacera.

Llarga cua en un punt crític del cim

El K2 no s’enfronta al cel com l’Everest, però el supera en dificultat. Les xifres parlen per si soles: fins al 2021, 10.658 persones van coronar el cim de la serralada de l’Himàlaia i només 377 el de la de Karakorum, segons el recompte de l’Himalayan Database. Malgrat el repte que suposa, s’ha convertit en una altra atracció turística.

L’alpinista de l’ètnia xerpa Mingma G va denunciar la situació a través d’un vídeo que va penjar a les xarxes socials. El vídeo mostra centenars de persones fent cua per arribar al cim. A més, l’embús va tenir lloc al ‘Coll d’ampolla’, el punt culminant de la muntanya i un dels més perillosos d’aquest cim. Aquí hi ha hagut allaus i caigudes de gel, així com també s’han seccionat cordes i alguns alpinistes han quedat atrapats en el descens.

El xerpa que grava l’embús publicita els seus serveis

Malgrat immortalitzar la situació, Mingma no va perdre l’oportunitat de fer publicitat sobre els seus serveis i recordar les pròximes expedicions de més de 7.000 metres que farà, així com «nombroses» de 6.000 metres, va anunciar, alhora que va deixar l'enllaç de la seva empresa per poder-s’hi apuntar. El que era impensable, va passar. I continuarà passant.