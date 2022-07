El preu del gas natural s'ha disparat de nou aquest dimecres fins a superar la barrera psicològica dels 200 euros el megawatt hora (MWh), segons l'índex TTF, referència més utilitzada al mercat europeu. Es tracta d'una nova xifra de màxims després de més d'un mes de pujades constants. Amb aquest preu, el gas recupera les xifres rècord que va marcar al mes de març, poc després de la invasió russa d'Ucraïna i de l'inici de les tensions geopolítiques a Europa.

Aquest nou increment de preu arriba en un moment marcat per la baixada del subministrament de gas de Rússia a Alemanya i en un moment en què la Comissió Europea ha reclamat als membres de la UE que facin un esforç per estalviar i acumular combustible per l'hivern.