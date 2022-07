EasyJet arriba a un acord amb el sindicat USO que desconvoca la vaga dels dies 29, 30 i 31 de juliol, després de setmanes de negociacions. Segons ha informat l'organització en defensa dels treballadors, la companyia ha acceptat una pujada del salari base del 22% en tres anys que "suposa un important acostament als companys d'Europa". Un 74,6% dels tripulants de cabina assistents a les assemblees que s'han fet aquest dijous han ratificat el pacte. A banda de l'increment salarial, el document inclou un canvi de durada del període d'activitat dels contractes fixos discontinus que passarà a ser de 9 mesos d'activitat i 3 mesos d'inactivitat. Anteriorment, els treballadors estaven en actiu 8 mesos i deixaven de treballar quatre més.

Pel que fa a l'acord salarial, direcció i sindicat han pactat un increment del salari base del 4% amb caràcter retroactiu des del març d'aquest any; del 13%, per al 2023, i del 5%, per al 2024. En total, aquesta pujada de salari base per als tripulants d'EasyJet serà d'un 22%.

L'acord ratificat avui inclou també una compensació econòmica per treball en dia lliure i l'increment de les compensacions/prestacions flexibles per a sobrecàrrec i auxiliar de vol, ambdues a partir de l'1 de gener de 2023 o el augment del pagament per tercer idioma.

Ara el sindicat continua amb les negociacions del conveni "en tots els apartats que no són de caràcter econòmic amb l'objectiu de millorar les condicions de treball", apunta Miguel Galán, secretari general d'USO a EasyJet. L'acord a EasyJet contrasta amb l'enquistament del conflicte laboral a una altra companyia aèria, en aquest cas, Ryanair, on s'esperen cinc mesos de vagues amb quatre jornades d'aturades per setmana.