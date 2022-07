La futurista megalòpolis NEOM a l’Aràbia Saudita s’estendrà sobre 170 km i allotjarà dos gratacels coberts de miralls, segons els nous plans revelats pel príncep hereu Mohamed bin Salman, que no va dissipar els dubtes sobre la viabilitat econòmica i mediambiental del projecte.

Anomenats ‘The Line’, els dos enormes gratacels paral·lels de 500 metres d’altura formaran el centre de la ciutat sobre el mar Roig, projecte emblemàtic de diversos centenars de milers de milions de dòlars de Mohamed bin Salman, dirigent de facto del país, que busca diversificar l’economia del regne petroler.

Su Alteza Real el Príncipe Heredero Mohammed bin Salman anuncia los diseños de #THE_LINE, la ciudad futurista en #NEOM. pic.twitter.com/Gd3h8PtTsU — Emb. Arabia Saudí en España (@KSAembassyES) 27 de julio de 2022

Amb taxis voladors i robots domèstics, NEOM ha fet parlar molt des del seu primer anunci el 2017, tot i que arquitectes i economistes posen en dubte la seva viabilitat.

Inicialment, NEOM es va presentar com una ‘Silicon Valley’ regional, un centre de biotecnologia i tecnologia digital que té 26.500 quilòmetres quadrats.

Repensar la vida urbana

Però en la presentació de dilluns a la nit de ‘The Line’, el príncep va esbossar una visió més ambiciosa, descrivint una ciutat utòpica sense cotxes, la més habitable «a tot el planeta».

La idea és repensar la vida urbana en una superfície de només 34 quilòmetres quadrats i respondre a la «crisi de l’habitabilitat i del medi ambient», va afegir, suscitant una vegada més l’escepticisme entre uns quants.

«El concepte ha evolucionat tant des de la seva concepció inicial que de vegades és difícil determinar-ne la direcció», comenta Robert Mogielnicki, de l’Arab Gulf States Institute a Washington.

Les autoritats van esmentar en el passat la xifra d’un milió d’habitants a NEOM.

El príncep hereu va fixar ara el límit en 1,2 milions d’habitants per al 2030 i 9 milions per al 2045, apostant per un auge demogràfic necessari, segons ell, per fer de l’Aràbia Saudita una potència econòmica capaç de competir en tots els sectors.

A escala nacional, l’objectiu és arribar a 100 milions d’habitants el 2040, «prop de 30 milions de saudites i 70 milions o més d’estrangers», davant uns 34 milions d’habitants, avui dia, va declarar Mohamed bin Salman.