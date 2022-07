Els ministres d’Energia d’Algèria, Níger i Nigèria van acordar aquest dijous un memoràndum d’entesa per començar la construcció del gasoducte transsaharià (TSGP) que permetrà a Europa accedir a importants reserves de gas natural dels tres països.

El gasoducte, de més de 4.000 quilòmetres, unirà Warri (Nigèria) amb Hassi R’Mel (Algèria), a través de Níger, i possibilitarà fins a 30.000 milions de metres cúbics a l’any accessibles des del país magribí, unit per Medgaz a Espanya, per Transmed a Itàlia, a més del futur Galsi, la construcció del qual està en curs amb l’illa de Sardenya.

Amb l’acord d’avui inicien els treballs per «examinar tots els aspectes del projecte, inclòs el progrés de l’aplicació del full de ruta acordat a Abuja (Nigèria)», que preveu la seva construcció en un «curt» període de temps, va informar l’agència algeriana de notícies APS.

Cimera tripartida

Els titulars d’Energia dels tres països –Mohamed Arkab, Timipre Sylva i Mahamane Sani Mahamadou, d’Algèria, Nigèria i Níger, respectivament– van celebrar ahir a Alger la tercera cimera tripartida sobre el TSGP, en un moment en què Europa busca diversificar les seves fonts d’energia.

Els tres països africans van reactivar recentment el projecte per la situació geopolítica, marcada per una forta demanda de gas i petroli i per un estancament de l’oferta a causa de la caiguda de les inversions.

Els tres líders van destacar la contribució del projecte a la creació d’un mercat energètic africà, així com la posada en comú d’enginyeria i els recursos de les empreses nacionals d’hidrocarburs, per al desenvolupament d’una indústria independent.