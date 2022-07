Algèria ha desautoritzat l’Associació Professional de Bancs i Entitats Financeres (Abef) d’Algèria, ens que havia anunciat aquest dijous el desbloqueig de les operacions bancàries amb Espanya, i ha negat que reprengui les esmentades relacions comercials.

«Les decisions econòmiques, en particular les relatives a les relacions de socis comercials, són prerrogatives exclusives de l’Estat i no d’organitzacions professionals, com l’Associació de Bancs i Entitats Financeres (Abef)», diu un comunicat recollit per l’agència de notícies estatal APS.

Alger ha matisat que l’Abef és una associació professional que defensa els interessos dels seus membres i ha recordat que aquesta organització «no pot substituir les institucions estatals encarregades de les finances, l’economia i el comerç exterior».

«La comunicació sobre una suposada retirada d’Algèria en les relacions comercials amb Espanya són errònies, perquè no s’ha fet pública cap informació oficial al respecte per part de les autoritats o institucions competents», han explicat les autoritats algerianes.

L’Abef havia anunciat aquest dijous el desbloqueig de les operacions bancàries amb Espanya, més de 50 dies després que Alger anunciés la congelació de totes les transaccions amb els bancs espanyols.

El comunicat

En una missiva enviada als directors generals dels bancs i institucions financeres algerianes, l’Abef va detallar que «les mesures cautelars esmentades anteriorment ja no són procedents», <strong>i queda d’aquesta manera sense efecte la prohibició</strong> de les operacions bancàries amb Espanya.

«Tinc l’honor d’informar-los que, després de l’avaluació del sistema descrit en aquesta carta i en consulta amb els agents del comerç exterior afectats, les mesures de precaució (en relació amb Espanya) esmentades ja no són necessàries», diu el comunicat de la patronal algeriana.

Des del 9 de juny estan congelades les domiciliacions bancàries des d’Algèria amb el comerç exterior espanyol, així com la suspensió del tractat d’amistat entre els dos països, per l’«injustificable» gir del Govern d’Espanya sobre el Sàhara Occidental.

Les autoritats algerianes recriminen a les espanyoles la campanya empresa per mirar d’argumentar un gir polític que, segons han esgrimit, suposa una «violació de les obligacions jurídiques, morals i polítiques» de la que continua sent «potència administradora» del Sàhara Occidental.