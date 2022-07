Un vídeo gravat per la càmera del timbre d’una vivenda a Land O’Lakes (Florida, EUA) en el qual es veu uns policies que porten una ordre de desnonament a la casa equivocada s’ha fet viral a TikTok, amb més de 5 milions de visualitzacions.

Els diaris de Tampa, a la costa oest de Florida, recullen la història de Jennifer Michele, una dona de 39 anys que havia anat a visitar la seva mare, que viu a prop seu, quan va rebre en el telèfon un avís que algú estava trucant a la seva porta.

Així va poder veure que es tractava de dos agents de policia de l’oficina de comtat de Pasco (oest de Florida) i una altra persona, i al parlar amb ells es va assabentar que pretenien entregar-li una ordre de desallotjament de la seva vivenda, de la qual és propietària. Segons van dir, es tractava de la segona notificació.

Jennifer Michele, que fa 13 anys que viu en aquesta casa, es va quedar desconcertada, però va poder treure de l’error els policies, que van acabar reconeixent que s’havien equivocat d’adreça i li van demanar disculpes per les molèsties i per haver trencat un candau que hi havia a l’entrada de la propietat.

«¿Tres persones i no poden llegir els números d’una casa?», ha dit en declaracions que recullen els mitjans.

@jennifermichele82 @invitationhomes your move.... #invitationhomes #fyp #foryoupage #momsoftiktok #eviction #mybillsarepaid #greenscreenvideo

Vídeo viral

Ara Jennifer Michele està igualment sorpresa per l’èxit del seu vídeo a TikTok. El va penjar sense estar gaire segura que la seva història pogués «interessar algú», però de seguida va començar a veure com es viralitzava. «Tot va començar a ser una bogeria», ha dit al diari Tampa Bay Times.

Jennifer Michelle encara es pregunta com és possible que els policies s’equivoquessin de casa i dona gràcies per haver pogut resoldre la situació tot i que no fos al seu domicili en el moment de la inesperada visita. «Ja no estic empipada, perquè sé que les persones cometem errors», ha dit.