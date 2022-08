Equips de bombers d’Itàlia han aconseguit apagar aquest dilluns un foc que havia començat als històrics estudis cinematogràfics Cinecittà de Roma i que ha causat la destrucció d’alguns platós.

«El cos de bombers ha apagat l’incendi dels estudis Cinecittà. Les flames van destruir el decorat de l’antic plató d’Assís i Florència. El treball dels equips de neteja continua», van escriure els bombers a Twitter.

No hi ha hagut ferits ni intoxicats i de moment es desconeixen les causes de l’incendi.

El foc va començar entorn de les 15.50 d’aquest dilluns i va generar una espessa columna de fum negre, que es va poder veure des de diversos punts de la capital.

Tres equips de bombers es van dirigir a la zona per extingir les flames i protegir les estructures no afectades, mentre que la policia local va tancar el trànsit dels carrers adjacents.

S’ha vist afectat l’espai que va servir per gravar un documental sobre Florència en el segle XV i part de l’estructura que allotja la casa de Gran Hermano, així com part del decorat de la sèrie ’The Young Pope’, de Paolo Sorrentino, segons els mitjans italians.

La Policia italiana obrirà una investigació per mirar d’aclarir el succeït.