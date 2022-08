El primer vaixell de càrrega de blat ucraïnès ja ha sortit del port d’Odessa, al sud d’Ucraïna, en destí primer a Turquia i després al Líban. Es tracta del primer carregament i exportació marítima ucraïnesa des de l’inici de la invasió russa a finals de febrer d’aquest any. Rússia va establir, a l’arrencar la guerra, un bloqueig naval al mar Negre, que només s’ha trencat –únicament per a vaixells de càrrega comercials– gràcies a l’acord al qual es va arribar a Istanbul fa dues setmanes amb la mediació de Turquia i les Nacions Unides.

«Avui és un dia d’alleujament per al món, i en especial per als nostres amics al Pròxim Orient, Àsia i l’Àfrica. El primer vaixell de càrrega amb blat ucraïnès ha pogut sortir d’Odessa després de mesos de bloqueig rus. Ucraïna sempre ha sigut un soci fiable i així continuarà sent sempre que Rússia respecti la seva part del tracte», ha dit aquest dilluns el ministre d’Exteriors ucraïnès, Dmitró Kuleba.

Segons l’acord, Moscou permetrà el trànsit segur de mercants ucraïnesos pel mar Negre a canvi que Kíiv no utilitzi el seu pas per importar armament i municions. Per controlar aquests punts, Ucraïna i Rússia van acceptar establir un centre de control conjunt a Istanbul –també amb la presència de l’ONU i Turquia–. Des d’allà es pacta el pas dels barcos i la seva inspecció.

Un barco de Sierra Leona

El primer vaixell a sortir d’Ucraïna després del pacte ha sigut el vaixell ‘Razoni’, amb bandera de Sierra Leona. Porta a dins 26.000 tones de gra i el seu destí final és el port de Trípoli, al Líban.

Després de sortir del port d’Odessa aquest dilluns a les 8.30 hora local, però, el ‘Razoni’ es dirigirà primer a Istanbul, on el contingut del vaixell de càrrega serà investigat pels membres del Centre de Coordinació Conjunta.

S’espera que el vaixell arribi a la ciutat turca aquest dimarts a la tarda. Després de la inspecció, el vaixell de càrrega podrà transitar per l’estret del Bòsfor en direcció sud, primer cap al mar Egeu i després al Mediterrani. Destinació final: Líban.

«Els esforços segueixen perquè els enviaments de blat ucraïnès puguin continuar. Aquest és un assumpte humanitari, ja que la falta de seguretat alimentària pot desencadenar altres problemes de seguretat mundial», ha dit aquest dilluns el ministre de Defensa turc, Hulusi Akar, que ha portat a terme les negociacions entre Ucraïna i Rússia.

«Turquia també vol ajudar, a més, a desencallar el blat que està esperant ser exportat als ports de Rússia», ha dit Akar. Aquest gra està parat per les sancions occidentals a les exportacions russes. La UE, malgrat tot, es va mostrar fa unes setmanes favorable a aixecar part de les sancions contra fertilitzants i blat rus, una cosa que s’ha de concretar encara.

Blat robat

Des de l’inici de la guerra, observadors internacionals i diverses investigacions independents han mostrat com Rússia ha estat exportant blat robat de les sitges ucraïneses a les ciutats i ports que Moscou anava conquerint. Aquest blat ha acabat majoritàriament en ports de Turquia i Síria, intermitentment a Egipte i el Líban.

De fet, la setmana passada va arribar al port libanès de Trípoli –el mateix al qual ara es dirigeix el vaixell de càrrega de Sierra Leona ‘Razoni’– el vaixell ‘Laodicea’, de bandera siriana i que, segons Kíiv, portava blat robat. El barco va atracar a port i poc després, aquest dissabte, la fiscalia del país àrab va ordenar l’embargament del seu carregament.