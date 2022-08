La presidenta de Congrés dels EUA, Nancy Pelosi, ha aterrat aquest dimarts a la tarda (hora catalana) a l'aeroport Sondshan de Taipei, a Taiwan, en una nova parada de la seva gira asiàtica. La visita no havia estat confirmada oficialment per la càmera de representats nord-americana i és la primera en 25 anys. El règim xinès havia advertit que, en cas de produir-se, ho consideraria un atac greu i l'ha qualificada de "provocadora". Alhora, ha advertit que emprendria les mesures necessàries i ha incrementat l'activitat militar al voltant de l'illa.

A través de Twitter, Pelosi ha assegurat que la visita és una de les diverses delegacions del Congrés a Taiwan i ha defensat que no contradiu "de cap manera" la política dels Estats Units de llarga durada, guiada per la Llei de relacions de Taiwan de 1979. "Els Estats Units continuen oposant-se als esforços unilaterals per canviar l'statu quo", ha assegurat.

Així mateix, Pelosi ha afirmat que la "solidaritat" dels Estats Units amb els 23 milions de persones de Taiwan és "més important avui que mai", ja que el món s'enfronta a la tria entre "l'autocràcia i la democràcia".

Per la seva banda, l'ambaixador xinès a l'ONU, Zhang Jun, ha afirmat que amb el suport d'algunes forces externes, la tendència de Taiwan cap a la independència està creixent. "Si no fem una acció apropiada i contundent, la situació podria quedar fora de control", ha advertit.