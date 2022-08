L’oenagé<strong> Amnistia Internacional</strong> (AI) ha denunciat aquest dijous que les tropes ucraïneses estan portant a terme tàctiques de combats que posen en perill la vida de civils i que violen el dret internacional humanitari.

Segons ha explicat en un comunicat l’organització, l’Exèrcit ucraïnès sembla que està operant molt freqüentment en àrees residencials, inclosos hospitals i escoles, mentre repel·lien la invasió russa, cosa que posa en perill la vida de civils al convertir objectes de caràcter civil en objectius militars.

«Hem documentat un patró en què les forces ucraïneses posen en perill els civils i violen les lleis de la guerra quan operen en zones poblades», ha explicat la secretària general d’AI, Agnès Callamard, advertint Ucraïna que «estar en una posició defensiva no eximeix l’Exèrcit ucraïnès de respectar el dret internacional humanitari».

Malgrat tot, no tots els atacs russos documentats per l’oenagé han seguit aquest patró.

Crims de guerra

En altres llocs en què Amnistia Internacional ha conclòs que <strong>Rússia havia comès crims de guerra,</strong> incloses algunes zones de la ciutat de Khàrkiv, l’organització no ha trobat proves que hi hagués forces ucraïneses a les zones civils que l’Exèrcit rus havia atacat il·legalment.

Entre abril i juliol, els investigadors d’AI van dedicar diverses setmanes a investigar els atacs russos a les regions de Khàrkiv, Donbass i Mikolaiv. En aquestes zones, l’organització va inspeccionar els llocs d’atac, va entrevistar sobrevivents, testimonis i familiars, i va portar a terme anàlisi d’armes.

«Al llarg d’aquestes investigacions, els investigadors van trobar evidències que les forces ucraïneses van llançar atacs des d’àrees residencials poblades i es van establir en edificis civils en 19 pobles i poblets de les regions», ha detallat

Armes prohibides

En concret, la majoria d’aquestes estaven a quilòmetres de distància de les línies del front, per això hi havia «alternatives viables disponibles» que no posarien en perill els civils, segons ha sostingut AI en l’escrit.

Així mateix, i malgrat la proximitat a àrees civils, l’organització ha assegurat no tenir coneixement que els militars ucraïnesos que es van instal·lar en estructures civils en zones residencials hagin demanat o ajudat civils a evacuar els edificis pròxims, cosa que no hauria permès prendre totes les precaucions possibles per protegir els civils.

D’altra banda, Amnistia Internacional ha criticat que «molts dels atacs russos» s’han portat a terme amb armes «intrínsecament indiscriminades», incloses les municions de dispersió prohibides internacionalment.

«La pràctica de l’Exèrcit ucraïnès d’ubicar objectius militars dins d’àrees poblades no justifica de cap manera els atacs russos indiscriminats. Totes les parts en un conflicte han de distingir en tot moment entre objectius militars i béns de caràcter civil i prendre totes les precaucions possibles, fins i tot en l’elecció d’armes, per minimitzar el dany a la població civil. Els atacs indiscriminats que maten o fereixen civils o fan malbé béns de caràcter civil són crims de guerra», ha explicat AI.

«El Govern ucraïnès ha d’assegurar-se immediatament d’ubicar les seves forces lluny de les àrees poblades, o ha d’evacuar els civils de les àrees on opera l’Exèrcit. Els militars mai han d’utilitzar els hospitals per participar en la guerra, i només han d’utilitzar les escoles o les llars civils com a últim recurs quan no hi hagi alternatives viables», ha dit Callamard.