Efectius del cos de Bombers de Berlín miren de controlar l’incendi desencadenat al bosc de Grunewald, on hi ha un dipòsit d’explosius on fins ara no han pogut accedir els equips d’extinció a causa de diverses detonacions.

L’incendi s’estén sobre una superfície de 15.000 metres quadrats al lloc on hi ha el dipòsit d’explosius, així com a la zona boscosa adjacent, segons informacions de la televisió pública ARD. #BREAKING: Overnight explosion at police bomb disposal site causes major wildfire in Berlin’s Grunewald forest; large-scale emergency operation underway - rbbpic.twitter.com/9LP4Kc7TB9 — I.E.N. (@BreakingIEN) 4 de agosto de 2022 Al bosc de Grunewald s’han desplaçat 150 bombers, així com efectius de la policia i equips de rescat, que miren de controlar els voltants del dipòsit per impedir l’extensió de les flames. Aquests equips treballen a una distància de gairebé un quilòmetre del dipòsit, davant el perill que es produeixin noves detonacions. Un tram de l’autopista que creua el bosc ha quedat tallada al trànsit, i el mateix ha passat amb diverses carreteres veïnals del bosc, el més gran de la capital alemanya, amb prop de 4.500 hectàrees.