El president Joe Biden i el seu partit han aconseguit aquest diumenge que el Senat dels EUA aprovi el projecte més ambiciós per incentivar l’energia verda i la reducció de carboni. El projecte de llei, anomenat Llei de Reducció de la Inflació, representa la inversió en la lluita contra el canvi climàtic més important en la història dels EUA, una victòria per a Biden. La llei també suposa canvis substancials en la política sanitària a l’atorgar per primera vegada a Medicare la negociació del preu de certs medicaments receptats i l’extensió de subsidis d’atenció mèdica fins a tres anys.

Els demòcrates del Senat, amb una estreta majoria de 51 a 50 vots, per a la qual és necessari el vot de la vicepresidenta Kamala Harris, es van mantenir units per aprovar la legislació mitjançant un procés especial per aprovar la mesura sense els vots dels republicans. L’aprovació final va arribar després d’una sèrie maratoniana de votacions d’esmenes polèmiques conegudes que es va allargar des de dissabte a la nit fins diumenge a la tarda. Més impostos a les grans corporacions Biden i el seu partit esperen que la legislació contribueixi a reduir el dèficit públic. La inversió necessària per al seu desenvolupament es pagarà a través de nous impostos. Es gravarà amb un impost mínim del 15% a les grans corporacions i un impost de l’1% a la recompra d’accions. Amb aquestes mesures es calcula recaptar més de 700.000 milions de dòlars en ingressos governamentals durant 10 anys. D’aquests, 430.000 milions de dòlars es destinaran a reduir les emissions de carboni a través d’incentivar les energies verdes i la compra de vehicles elèctrics. Una part d’aquests ingressos es destinaran també a estendre els subsidis de l’assegurança mèdica. La resta dels nous ingressos serviran per reduir el dèficit. Amb aquestes mesures s’espera reduir l’empremta de carboni en un 40% en 10 anys. La Cambra de Representants, controlada pels demòcrates, que s’espera que reprengui la legislació el divendres 12 d’agost, ha d’aprovar el projecte de llei abans que Biden pugui convertir-lo en realitat. La històrica aprovació al Senat serveix a Biden per rescabalar-se de la sentència del Suprem que va restar poders a l’Agència de Protecció del Medi Ambient (EPA) per regular les emissions. Malgrat l’èxit que suposa haver superat l’oposició republicana i les reticències dels senadors de l’ala conservadora del Partit Demòcrata, Joe Manchin i Kyrsten Sinema, la mesura no arriba a les dimensions del pla proposat pel president i aprovat inicialment per la Cambra de Representants el novembre passat. Aquella versió original de l’ambiciós projecte de Biden arribava a una inversió de 2,2 bilions de dòlars.