Les autoritats russes que controlen la província ucraïnesa de Zaporíjia han anunciat la celebració d'un referèndum d'annexió a la Federació Russa. El decret de convocatòria, del qual no se'n coneixen els detalls, l'ha signat el cap de la regió ocupada designat pel Kremlin, Ievgen Balitski, segons els mitjans presents a la zona. El govern ucraïnès ha advertit des de l'inici de la invasió russa de la possibilitat que s'organitzessin aquestes consultes sense garanties per justificar la incorporació a Rússia de territoris d'Ucraïna, com ja va passar a Crimea el 2014. Les tropes russes controlen bona part de la província de Zaporíjia però no la capital homònima de la regió.