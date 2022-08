El setge de la justícia continua estrenyent-se al voltant de Donald Trump. Setmanes després que concloguessin les vistes públiques del comitè del Congrés que investiga l’assalt al Capitoli que han posat el focus al paper que va jugar l’exmandatari en aquella insurrecció i en la trama de Trump i el seu cercle per intentar revertir el resultat de les eleccions, aquest dilluns agents de l’Oficina Federal d’Investigacions (FBI per les seves sigles en anglès) han registrat la residència de l’expresident republicà al seu club privat de Mar-a-Lago, a Florida, segons ha informat el mateix Trump en un comunicat.

Trump says MAL has been searched by feds pic.twitter.com/UEC5KE5pJm — Maggie Haberman (@maggieNYT) 8 de agosto de 2022

Segons dues fonts anònimes de ‘The New York Times’ familiaritzades amb la investigació, la recerca sembla estar centrada en materials que Trump es va emportar al seu club privat i residència a Florida després d’abandonar la Casa Blanca. Altres fonts anònima citades per ‘The Wall Street Journal’ han assegurat que el registre no està vinculat a la investigació dels fets del 6 de gener del 2021.

El registre s’ha produït amb una ordre judicial segons una font de ‘The Washington Post’. La Casa Blanca també ha assegurat que no havia rebut informació prèvia sobre el registre i ha remès a Justícia per a més declaracions. El Departament, no obstant, ha rebutjat fer comentaris i no ha volgut confirmar si el registre havia obtingut llum verda del fiscal general, Merrick Garland. L’FBI també ha declinat les peticions d’informació dels mitjans.

Documents

Ja al febrer es va saber que els Arxius Nacionals havien aconseguit després de mesos d’intenses negociacions recuperar el mes anterior 15 caixes de documents que l’exmandatari els hauria d’haver donat però es va emportar Florida. Entre aquells documents n’hi havia alguns de classificats i també alguns marcats com a «top secret».

Trump només va accedir a entregar els documents als Arxius Nacionals davant la pressió de potencials accions judicials perquè fes aquesta entrega, a la qual està obligat per la llei de registres presidencials. Aquesta norma requereix que tots els documents i registres vinculats a activitats oficials del president, de memoràndums i cartes a correus electrònics, faxos i altres comunicacions escrites, es preservin i se li donin als Arxius.

Trump, indignat

L’acció de l’FBI d’aquest dilluns, que segons una de les fonts del ‘Times’ almenys en part pretenia comprovar si quedaven documents en el club, va ser revelada pel mateix Trump en el seu comunicat. En aquest ha denunciat el registre en durs termes, comparant-ho amb el Watergate i emmarcant-lo com «un atac dels demòcrates de l’esquerra radical» que, segons ell, estan «desesperats» per evitar que torni a presentar-se com a candidat presidencial en les eleccions del 2024.

«És una agressió que només podria passar en països del tercer món. Lamentablement els EUA s’han convertit en un d’aquests països, corruptes a un nivell mai vist», ha continuat Trump, que ha assegurat també que «res com això li ha passat mai a un president dels EUA».

El republicà, que no era a la residència de Palm Beach sinó que està estiuejant en la seva propietat a Bedminster (Nova Jersey) i es trobava a la Torre Trump de Nova York, ha assegurat que els agents han tingut accés a la seva caixa forta.

Tot i que les fonts del ‘Times’ i el ‘Post’ han assegurat que el registre s’ha produït al matí l’expresident ha donat a entendre en el comunicat remès als mitjans poc abans de les set de la tarda que «un gran nombre d’agents» seguien a la residència, que ha descrit com «sota assalt, atacada i ocupada».

Papers al vàter

Trump ha sigut freqüentment assenyalat per incomplir les lleis de manteniment de registres oficials i per desfer-se de documents diversos. Just aquest dilluns el portal Axios havia publicat unes fotos obtingudes per la periodista del ‘Times’ Maggie Haberman, que va cobrir Trump i a l’octubre publicarà un llibre sobre el republicà, que aparentment confirmen la seva afirmació que l’expresident solia desfer-se de papers tirant-los al lavabo.

Un comitè del Congrés ha estat investigant aquest maneig de documents oficials per part de Trump i aquest dilluns ha emès un comunicat després del registre de l’FBI. «Els presidents tenen el deure solemne de protegir la seguretat nacional i les acusacions que l’expresident Trump va posar la nostra seguretat en risc amb el mal maneig d’informació classificada mereix el màxim escrutini», ha dit la presidenta del comitè, la demòcrata Carolyn Maloney.

Ja a l’abril les autoritats federals van donar senyals d’estar en les fases preliminars d’investigació del maneig de documents classificats. Segons ‘The New York Times’ es van posar en marxa indagacions amb un gran jurat i es va emetre una citació demanant als Arxius Nacionals les 15 caixes que Trump s’havia emportat a Mar-a-Lago.

Fúria republicana

Nombrosos polítics republicans i mitjans conservadors van reaccionar amb fúria a la notícia del registre, denunciant sense proves una politització del Departament de Justícia. És el que va fer, per exemple, Kevin McCarthy, líder de la minoria conservadora a la Cambra baixa, que va prometre llançar una investigació de Justícia si arriba al lloc de ‘speaker’ si els republicans recuperen el control en les eleccions legislatives del novembre.

Attorney General Garland: preserve your documents and clear your calendar. pic.twitter.com/dStAjnwbAT — Kevin McCarthy (@GOPLeader) 9 de agosto de 2022

Una altra congressista republicana, la radical Marjorie Taylor Greene, va suggerir a Twitter que s’elimini el finançament a l’FBI.