Totalment desconegut pels seus compatriotes quan va ser nomenat cap de l’Exèrcit ucraïnès fa un any, el general Valeri Zalujni s’ha convertit en una icona de la resistència a la invasió russa.

El 49è aniversari d’aquest home d’aspecte marcial al juliol fins i tot es va convertir en una declaració col·lectiva d’amor, amb els ucraïnesos inundant les xarxes socials amb elogis per al comandant de les seves forces armades.

Els infants ara esmenten el seu nom quan juguen i l’edició nacional de la revista de moda ‘Vogue’ fins i tot va dedicar un article a aquesta «figura llegendària».

«Gràcies al comandant en cap Zalujni, la nostra confiança en nosaltres mateixos i en la nostra victòria ha tornat», va dir l’exministre de Transport Volodímir Omelian a Facebook.

Gran confiança de la ciutadania en l’Exèrcit

Els ucraïnesos atribueixen a Valeri Zalujni el fracàs del pla inicial de Rússia per fer caure Kíiv al començament de la seva ofensiva, començada el 24 de febrer.

La ferotge resistència de les tropes ucraïneses va portar Moscou a retirar les seves forces dels voltants de Kíiv per concentrar-se a l’est. Aquest descens ha portat a un nivell rècord (97% segons les enquestes) la confiança dels ucraïnesos en l’Exèrcit, encarnada per Zalujni.

«No és una confiança en una personalitat sinó en les forces armades», va estimar amb l’AFP el diputat Serguei Rakhmanine, membre de la comissió de Defensa.

La revista ‘US Time’ va nomenar Zalujni com una de les 100 persones més influents del món aquest any, juntament amb el president ucraïnès Zelenski.

«Valeri Zalujni s’ha convertit en l’esperit militar que el seu país necessitava», va escriure el cap de l’Estat Major nord-americà, Mark Milley, assegurant que «passarà a la història».

Nova elit militar

Malgrat que no ha fet cap entrevista des del començament de la invasió russa, això no ha impedit que la premsa ucraïnesa s’hagi guanyat completament la causa de l’home que van anomenar el «general de ferro».

Els plans russos per a «Blitzkrieg, canviar el poder i la direcció geopolítica d’Ucraïna, s’han arruïnat», va escriure Zalujni a Facebook dues setmanes després que comencés la invasió. «No importa com de difícil sigui per a nosaltres, (aquesta guerra) certament no serà una vergonya».

Per l’analista del centre ucraïnès Democracy House Anatoly Oktysiouk, Zalujni és «competent i no té aquella vella mentalitat soviètica» típica de l’Estat major ucraïnès. «És patriota, no és corrupte i ha rebut una bona educació, especialment a Occident», assenyala.

Valeri Zalujni va néixer el 8 de juliol del 1973 en una guarnició militar soviètica a Novograd-Volinski, al nord-oest d’Ucraïna.

Segueix una carrera típica d’oficial amb 24 anys de servei militar en el seu historial, servint en totes les posicions, des de comandant de pilot fins a dirigir operacions militars contra els separatistes prorussos recolzats per Moscou a l’est, a partir del 2014.

Nomenat cap del Comando Nord de Tropes Terrestres el 2019, va ser ascendit a comandant en cap de les Forces Armades d’Ucraïna pel president Zelenski el juliol del 2021.

Gelosia política?

El general té llavors com a prioritat la reforma de l’Exèrcit per allunyar-se de les tradicions militars soviètiques i acostar-se als estàndards de l’OTAN, l’aliança a què Ucraïna pretén unir-se, per a disgust del seu veí rus.

A l’emfatitzar el paper clau d’una generació jove d’oficials amb experiència de combat contra els separatistes a l’est, va instar el comandament militar ucraïnès a «utilitzar tots els mitjans» per «preservar la vida i la salut» dels seus soldats.

Uns mesos després del seu nomenament, va advertir sobre l’«amenaça d’una gran agressió» de Moscou en una de les seves rares entrevistes. «Hem de preparar-nos per a això», va profetitzar aquest pare de dues filles, entre les quals, una militar.

La seva enlluernadora popularitat fins i tot li ha valgut, segons diversos mitjans, la gelosia del seguici del president, fins i tot encara que Zalujni mai ha expressat ambicions polítiques i el seu pronunciament continua sent molt limitat.

A principis de juliol, Zelenski va criticar per primera vegada una decisió del seu Exèrcit, que havia anunciat restriccions al moviment de reservistes entre regions.

Malgrat tot, immediatament va minimitzar l’impacte d’aquesta crítica, assegurant que es tractava d’«un detall, res de res».

«No hi ha malentesos entre el personal i jo» de l’Exèrcit, va assegurar novament el president dimecres. «Estem mostrant una gran unitat davant l’amenaça russa».