Un total de 42 països i la Unió Europea han subscrit una declaració en què exigeixen la «retirada immediata» de les tropes russes que ocupen la central nuclear de Zaporíjia, a Ucraïna. «El desplegament de personal militar i armament rus en una instal·lació nuclear és inacceptable i suposa un menyspreu per als principis de seguretat i salvaguarda de tots els membres de l’AIEA», assenyala la declaració, firmada entre altres països per Espanya, amb referència a l’Agència Internacional de l’Energia Atòmica.

Per això demana la «retirada immediata» de les forces militars russes i de qualsevol altre personal no autoritzat» de la central de Zaporíjia, el seu entorn immediat i tot Ucraïna perquè les autoritats ucraïneses «puguin reprendre les seves responsabilitats sobiranes dins les fronteres d’Ucraïna reconegudes per la comunitat internacional». Així s’habilitarà a més l’AIEA per exercir les seves funcions de verificació conforme a les obligacions d’Ucraïna respecte a un manteniment segur de la central nuclear.

La declaració està firmada, entre altres, pels països membres de la UE i també pels Estats Units, el Regne Unit, Noruega, Austràlia, el Japó i Nova Zelanda.

Més bombardejos

Mentrestant, aquest diumenge les autoritats ucraïneses han denunciat nous bombardejos a Enerhodar, a prop de la central nuclear de Zaporíjia, i ha denunciat una víctima mortal. Rússia també ha assenyalat «els nacionalistes ucraïnesos» per aquests bombardejos i ha assegurat que hi ha un mort.

La central nuclear de Zaporíjia, la més gran d’Europa, està sota control de Rússia des del març tot i que és el personal ucraïnès el que continua fent el manteniment de les instal·lacions. Hi ha pendent una inspecció de l’AIEA, però l’ONU, Rússia i Ucraïna no han aconseguit pactar una agenda per a la visita.

El diplomàtic rus Mikhaïl Ulianov ha emplaçat l’ONU a intervenir per garantir la seguretat de la central nuclear, segons recull l’agència de notícies TASS. Fins ara l’ONU no ha autoritzat la visita del secretari general de l’AIEA, Rafael Grossi, no només per raons de seguretat sinó també per disputes sobre el seu itinerari. Rossi podria viatjar a la regió pel mar Negre, fins a la zona controlada per Moscou a Crimea, cosa que Kíiv percebria com un afront.

Ucraïna acusa Rússia d’utilitzar la central nuclear com a bastió per disparar contra les localitats de Nikopol i Marhanez, a l’altra banda del riu Dnipró. Mentrestant, Rússia denuncia bombardejos ucraïnesos contra la central amb drons, artilleria pesada i llançacoets.