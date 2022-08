El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha passat de les acusacions a les amenaces, respecte als atacs que està patint la central atòmica de Zaporíjia, que Kíiv considera com a bombardejos deliberats des de posicions russes en una mena de «xantatge nuclear» que el Kremlin li estaria fent al món. El mandatari ha advertit els soldats russos que estan disparant des de la central contra posicions ucraïneses o que obren foc deliberadament contra la central, que es convertiran en «objectius especials» a eliminar.

«Tot soldat rus que dispari contra la central, o dispari utilitzant la planta com a cobertura, ha d’entendre que es converteix en un objectiu especial dels nostres agents d’intel·ligència, dels nostres serveis especials, del nostre Exèrcit», ha assegurat, durant una intervenció pronunciada dissabte a la nit. La planta de Zaporíjia, la més gran d’Europa, està enclavada a la riba sud d’un embassament gegant al riu Dniéper. L’Agència Internacional per a l’Energia Atòmica (AIEA) vol inspeccionar la planta, i tem que els combats acabin afectat els reactors nuclears o les piscines on guarden les unitats de combustible utilitzades.

Ofensiva a prop de Donetsk

A la resta dels fronts de guerra només s’ha registrat gran activitat al voltant de Donetsk, sota control prorús des del 2014. El Govern ucraïnès ha assegurat que les seves tropes han frenat una ofensiva a la localitat d’Avdíivka, als voltants de l’urbs, mentre que Moscou afirma que les seves tropes han aconseguit el control de Peski, situada una mica més al sud, un extrem no confirmat des de Kíiv. Sigui com sigui, el que sí que sembla confirmat és que les tropes russes estan intentant trencar la línia del front en aquest punt, que des del 2014 ha separat les zones d’Ucraïna sota control prorús i sota control del Govern de Kíiv.