La Policia de Nova Zelanda ha obert una investigació per homicidi després que una família d’Auckland hagi denunciat haver trobat restes humanes a l’interior d’una maleta que va adquirir en una subhasta. No sabien el que hi havia dins.

El dijous 11 d’agost, aquesta família, que havia licitat en una subhasta pel contingut sencer d’un magatzem de lloguer, va denunciar a la Policia de Nova Zelanda macabra troballa a l’interior d’un dels objectes que es van emportar a casa: restes humanes. Abans que arribés la Policia, un dels veïns, que va treballar en un crematori, ha declarat al mateix mitjà que ja va detectar una «olor desagradable» que va identificar ràpidament. Cap a les 13.30 hores, els agents es van personar al lloc i, divendres, van recollir informació després de posar tots els objectes que s’havien guanyat en la subhasta en bosses sota una carpa que van instal·lar al costat de la vivenda. La policia intenta identificar a qui pertanyen aquestes restes.