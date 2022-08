El diputat maori Rawiri Waititi s’ha proposat posar fi a l’obligació de portar corbata al Parlament neozelandès en detriment de l’etiqueta indígena, cosa que li va valer ser expulsat de la Cambra dimarts, tot i que se li ha permès tornar aquest dimecres.

«Això no ha sigut mai només sobre una corbata. La corbata és el símbol de tot el que ha anat malament en aquest país. Es tracta de resistir l’agenda d’assimilació que encara continua al país», ha escrit Waitiri avui a la seva pàgina de Facebook.

La polèmica va començar dimarts quan el diputat del Partit Maori es va presentar al legislatiu amb americana i amb un penjoll maori en lloc de la corbata occidental, cosa que va provocar que el president del Parlament, Trevor Mallard, l’expulsés.

Mallard va afirmar que, tot i que ell pensava que la corbata era anacrònica, havia de fer complir les normes, mentre que el diputat maori deia a la sortida: «Això no va de corbates, és cultural».

El parlamentari expulsat exigeix poder portar el ‘hei tiki’, un penjoll tradicional maori, en lloc de la corbata.

«Per mi, això és una ‘corbata’ segons els codis d’etiqueta. És una ‘corbata’ per al meu poble», va dir Waitiri als mitjans locals després de ser expulsat.

No obstant, el president de la Cambra va declarar una treva al permetre aquest dimecres que Waitiri tornés a la sala fins que el comitè d’ordenances del Parlament es reuneixi aquesta nit per abordar l’assumpte.

Recolzament de molts ciutadans

«Avui ha sigut una victòria per a tots els maoris. Fent petits passos a fer més indígena el Parlament, com volien els nostres ‘tipuna’ (ancestres), cap a l’alliberament del nostre poble», va afegir Waitiri en el seu comentari a la xarxa social.

El diputat va agrair el recolzament que ha rebut per part de molts neozelandesos, tot i que també hi ha qui no veu un problema que la corbata occidental sigui obligatòria.

«Personalment no tinc impediment a portar una corbata i opino que hi ha afers més importants a tractar, com el problema de la vivenda per als maoris», va declarar el diputat maori del Partit Laborista i ministre de Defensa, Peeni Henare.

El Govern laborista de la primera ministra, Jacinda Ardern, s’ha proposat impulsar el reconeixement de la cultura indígena amb mesures com el reconeixement oficial del Cap d’Any maori, que serà festa nacional a partir del 2022.

Els maoris representen actualment un 17% dels més de 4,9 milions d’habitants de Nova Zelanda, que es va convertir en colònia del Regne Unit el 1841 i se’n va independitzar progressivament entre el 1907 i el 1945.