Un terrorista britànic acusat de decapitar ostatges per a Estat Islàmic amb la cèl·lula denominada ‘Beatles’ s’ha declarat culpable de múltiples càrrecs en un tribunal federal nord-americà. Alexanda Amon Kotey, de 37 anys, formava part de la banda de quatre militants d’Estat Islàmic, anomenats ‘Beatles’ pels seus ostatges a causa del seu accent britànic.

La cèl·lula, que pel que sembla estava formada pel cap Mohammed Emwazi, conegut com a ‘Jihadi John’, Aine Davis, el Shafee Elsheikh i Kotey, va ser presumptament responsable dels brutals assassinats de 25 ostatges occidentals i japonesos, com els britànics Alan Henning i David Haines. Els assassinats van provocar indignació i repulsió a tot el món després de ser difosos amb luxe de detalls, ja que els terroristes van enviar a les famílies fotos de les víctimes decapitades.

Kotey, que va créixer a Londres, va assistir a una audiència de canvi de declaració al Tribunal de Districte dels Estats Units a Alexandria, a l’estat de Virginia, i s’ha declarat culpable de vuit càrrecs. Es tractava de quatre càrrecs de presa d’ostatges amb resultat de mort, conspiració per cometre una presa d’ostatges amb resultat de mort, conspiració per assassinar ciutadans nord-americans fora dels Estats Units, conspiració per proporcionar recolzament material a terroristes amb resultat de mort i conspiració per proporcionar recolzament material a una organització terrorista estrangera designada amb resultat de mort.

El jutge del districte TS Ellis ha llegit els càrrecs contra Kotey i l’ha informat que s’enfrontava a la cadena perpètua després que el Govern nord-americà acceptés no sol·licitar la pena de mort, fet que el combatent terrorista ha manifestat que entenia.

Els familiars de les víctimes nord-americanes –el periodista James Foley, el periodista Steven Sotloff i els cooperants Peter Kassig i Kayla Mueller– també han estat presents al judici per escoltar els detalls dels càrrecs.