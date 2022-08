Un dels sobrenoms d’Aleksandr Duguin, la filla del qual ha mort en un atemptat, és ‘el Rasputin de Putin’ per la seva suposada influència en les altes esferes russes. Aquesta associació ha sigut una mica exagerada per alguns diaris anglosaxons, tot i que el filòsof, una cosa així com el guia espiritual del conflicte d’Ucraïna, sí que ha influït en una part de les elits russes.

Va ser una de les ments que hi havia darrere de la creació de projectes com el Partit Nacional Bolxevic, que unia l’economia planificada de la Unió Soviètica amb elements d’extrema dreta i nacionalistes. El seu símbol era la síntesi de les dues ideologies, ja que era una bandera nazi en la qual l’esvàstica cedia el seu lloc a una falç i un martell.

En entrevistes amb el portal rus ‘Nakanune.ru’ va assegurar: «Som al bàndol de Stalin i de l’URSS», i en una altra ocasió, al mateix mitjà, va afirmar que «els conservadors volem un Estat fort, volem ordre i famílies sanes, valors positius i reforçar la importància de la religió i l’Església en la societat».

Durant el mandat del president rus Vladímir Putin s’ha mantingut el culte a l’era soviètica, sobretot per celebrar els èxits d’aquella època com l’exploració espacial o la derrota de l’Alemanya nazi. Durant aquests 20 anys de Putin en el poder, l’Església ortodoxa també ha guanyat influència.

Un altre punt clau del seu pensament polític és el seu «neoeurasianisme», que aspira a recuperar els territoris «perduts» per la dissolució de la Unió Soviètica, és a dir, la unió de tots els territoris de parla russa, inclosa Ucraïna, sota control de Moscou. El 2009, per exemple, va defensar les accions de l’Exèrcit rus a Geòrgia durant la guerra russogeorgiana justificant que el país transcaucàsic és un «Estat fallit». El 2014 va lamentar que el Kremlin no recolzés més les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk i fins i tot va advocar per «la destrucció de la identitat ucraïnesa».

Duguin és una persona il·lustrada i parla fluidament diversos idiomes, com l’anglès i l’espanyol. En la recerca d’aliats al Vell Continent, ha trobat confiança en gent com Marine Le Pen, líder de l’extrema dreta francesa. El pensador li va demanar que intentés reduir o eliminar les sancions a Rússia. També va tenir en el seu blog bones paraules per a l’expresident nord-americà Donald Trump, per suposadament «lluitar contra les elits globalistes» del seu país.